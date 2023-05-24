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    У Карацева снова будут проблемы?

    Карацев — Хардт. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Открытый чемпионат Франции 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Хардт
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Доминиканской Республики Ника Хардта во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 24 мая, начало — в 16:00 мск. Карацев — Хардт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Квалификация. Мужчины 24 Мая 2023 года
    Аслан Карацев
  • Россия
    •  Аслан Карацев 15:30 Ник Хардт (Доминикана) Ник Хардт (Доминикана)
  • Ролан Гаррос. Квалификация. Мужчины
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    Карацев

    Аслан начал отбор с тяжелейшей победы над Пьером-Югом Эрбером. Матч получился далеко не таким простым, как ожидалось.

    Россиянин обыграл француза на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    В первой партии Карацев потерял подачу при счете 2:2, но при 4:5 все-таки смог сделать обратный брейк.

    Не менее напряженным получился и второй сет. Здесь уже Аслан повел с брейком, но позволил сопернику отыграться.

    Карацев выиграла 11 из 13-ти последних матчей.

    Хардт

    Соперник Карацева находится в рейтинге за пределами топ-200. На данный момент он — 218-й.

    В первом раунде отбора Хардт одержал победу над 17-летним французом Габриэлем Дебру — 6:2, 1:6, 6:3.

    Перед этим Ник не смог пройти квалификацию на «челленджере» в португальском Оэйраше.

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    Но, например, на «челленджере» в Чили он добрался до четвертьфинала. Но это было всего лишь приятное исключение. Хардт слабо проводит текущий сезон, о чем можно судить по его результатам.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Хардта букмекеры предлагают за 5.80.

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    Если в матче с опытным Эрбером россиянину действительно пришлось понервничать, то здесь такого не должно быть. Все-таки уровень Аслана гораздо выше.

    Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-5,5) за 1.97.

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    Карацев — Хардт: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. У Карацева снова будут проблемы?
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