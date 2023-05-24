Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Доминиканской Республики Ника Хардта во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 24 мая, начало — в 16:00 мск. Карацев — Хардт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Аслан начал отбор с тяжелейшей победы над Пьером-Югом Эрбером. Матч получился далеко не таким простым, как ожидалось.

Россиянин обыграл француза на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

В первой партии Карацев потерял подачу при счете 2:2, но при 4:5 все-таки смог сделать обратный брейк.

Не менее напряженным получился и второй сет. Здесь уже Аслан повел с брейком, но позволил сопернику отыграться.

Карацев выиграла 11 из 13-ти последних матчей.

Хардт

Соперник Карацева находится в рейтинге за пределами топ-200. На данный момент он — 218-й.

В первом раунде отбора Хардт одержал победу над 17-летним французом Габриэлем Дебру — 6:2, 1:6, 6:3.

Перед этим Ник не смог пройти квалификацию на «челленджере» в португальском Оэйраше.

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Но, например, на «челленджере» в Чили он добрался до четвертьфинала. Но это было всего лишь приятное исключение. Хардт слабо проводит текущий сезон, о чем можно судить по его результатам.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Хардта букмекеры предлагают за 5.80.

Если в матче с опытным Эрбером россиянину действительно пришлось понервничать, то здесь такого не должно быть. Все-таки уровень Аслана гораздо выше.

Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-5,5) за 1.97.