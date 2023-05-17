Испанка Паула Бадоса и латышка Елена Остапенко встретятся в четвертьфинале турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 16:00 мск. Бадоса — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Паула Бадоса

Бадоса играет в Риме просто волшебно и видно, что она сделал много выводов из своей неудачной игры в Мадриде.

В первых двух матчах на турнире она не испытала больших сложностей, но вот в матче против Муховой пришлось немного попотеть, чтобы пройти дальше.

Чешка много нагружала под лево и в самые неожиданные моменты переводила по линии, но испанка догоняла мячи и отыгрывала их.

Все прогнозы на теннис

С Остапенко придётся не легче, хоть манера игры латвийской теннисистки и подходит Бадосе. Испанку ждет очередной трудовой матч, в котором не будет легкой жизни.

Елена Остапенко

У Остапенко по этому турниру были соперницы попроще, нежели у испанки, но все равно приходилось трудиться в поте лица.

В первых двух кругах преимущество Елены было безраздельное и она полностью контролировала ход событий на корте.

В последнем поединке против Касаткиной все было не так просто и пришлось играть три партии. Хоть Елена в последнем сете и повесила «баранку» россиянке, но лишний полчаса на корте её пришлось провести.

В матче с Бадосой расклад сил не в пользу Остапенко и ей необходимо будет искать варианты для доминирования над своей соперницей на протяжении всего матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.56, победа Остапенко — 2.45.

Прогноз: Остапенко будет напрягать Бадосу на протяжении всей игры, но испанка сможет перетерпеть и победить.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.86.

Альтернативный прогноз: Ожидается большое количество геймов в этом поединке.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.89.