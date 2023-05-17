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    Бадоса сможет пройти в полуфинал?

    Бадоса — Остапенко. Прогноз, ставка (к. 1.86) на матч четвертьфинала в Риме, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Остапенко
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    Паула Бадоса
    Испанка Паула Бадоса и латышка Елена Остапенко встретятся в четвертьфинале турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 16:00 мск. Бадоса — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Паула Бадоса

    Бадоса играет в Риме просто волшебно и видно, что она сделал много выводов из своей неудачной игры в Мадриде.

    В первых двух матчах на турнире она не испытала больших сложностей, но вот в матче против Муховой пришлось немного попотеть, чтобы пройти дальше.

    Чешка много нагружала под лево и в самые неожиданные моменты переводила по линии, но испанка догоняла мячи и отыгрывала их.

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    С Остапенко придётся не легче, хоть манера игры латвийской теннисистки и подходит Бадосе. Испанку ждет очередной трудовой матч, в котором не будет легкой жизни.

    Елена Остапенко

    У Остапенко по этому турниру были соперницы попроще, нежели у испанки, но все равно приходилось трудиться в поте лица.

    В первых двух кругах преимущество Елены было безраздельное и она полностью контролировала ход событий на корте.

    В последнем поединке против Касаткиной все было не так просто и пришлось играть три партии. Хоть Елена в последнем сете и повесила «баранку» россиянке, но лишний полчаса на корте её пришлось провести.

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    В матче с Бадосой расклад сил не в пользу Остапенко и ей необходимо будет искать варианты для доминирования над своей соперницей на протяжении всего матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.56, победа Остапенко — 2.45.

    Прогноз: Остапенко будет напрягать Бадосу на протяжении всей игры, но испанка сможет перетерпеть и победить.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.86.

    Альтернативный прогноз: Ожидается большое количество геймов в этом поединке.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.89.

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    Бадоса — Остапенко: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на теннис. Бадоса сможет пройти в полуфинал?
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