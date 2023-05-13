Испанец Роберто Карбальес Баэна и британец Даниэль Эванс встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Карбальес Баэна — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Роберто Карбальес Баэна

Карбальес Баэна — типичный испанский теннисист одного покрытия. Сколько он не пытался научиться играть на других покрытиях, но ему это так и не удалось сделать.

У Роберто хорошие резаные и переводы по линиям, но эт овсе, чем он может похвастаться. Скорости при ударах совершенно нет и играет он по нисходящему мячу.

Однако уже в этом году он выиграл турнира в марокканском Марракеше, где собралась довольно приличная компания.

Все прогнозы на теннис

В матче против Эванса у Роберто неплохие шансы затащить соперника в свою игру, но британец не из тех, кто ведетсян а такое.

Даниэль Эванс

Даниэля Эванса нельзя назвать специалиста по грунту, но при должном стечении обстоятельств и на этом покрытии он волне способен демонстрировать более, чем внушительные результаты.

На недавнем турнире в Барселоне он добрался до полуфинала, где проиграл только победителю турнира в лице Карлоса Алькараса на предпоследней стадии соревнования.

В Риме у Эванса более, чем неплохие шансы на далекое продвижение по турниру, учитывая его результаты в Испании.

В игре против Карбальеса Баэны игра не будет простой, но британцу вполне по силам одержать победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанского теннисиста в этом поединке: победа Карбальеса

Баэны — 1.62, победа Эванса — 2.30.

Прогноз: Карбальес Баэна выглядит более предпочтительным вариантом для победы, но Эванс вытащит этот поединок.

Ставка: П2 за 2.30.

Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим упорную борьбу на протяжении трёх сетов.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.52.