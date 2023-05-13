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    Британец навяжет борьбу заядлому грунтовику?

    Карбальес Баэна — Эванс. Прогноз, ставка (к. 2.30) на матч второго круга в Риме, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карбальес Баэна — Эванс
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    Даниэль Эванс
    Испанец Роберто Карбальес Баэна и британец Даниэль Эванс встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Карбальес Баэна — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2023 года

    Роберто Карбальес Баэна

    Карбальес Баэна — типичный испанский теннисист одного покрытия. Сколько он не пытался научиться играть на других покрытиях, но ему это так и не удалось сделать.

    У Роберто хорошие резаные и переводы по линиям, но эт овсе, чем он может похвастаться. Скорости при ударах совершенно нет и играет он по нисходящему мячу.

    Однако уже в этом году он выиграл турнира в марокканском Марракеше, где собралась довольно приличная компания.

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    В матче против Эванса у Роберто неплохие шансы затащить соперника в свою игру, но британец не из тех, кто ведетсян а такое.

    Даниэль Эванс

    Даниэля Эванса нельзя назвать специалиста по грунту, но при должном стечении обстоятельств и на этом покрытии он волне способен демонстрировать более, чем внушительные результаты.

    На недавнем турнире в Барселоне он добрался до полуфинала, где проиграл только победителю турнира в лице Карлоса Алькараса на предпоследней стадии соревнования.

    В Риме у Эванса более, чем неплохие шансы на далекое продвижение по турниру, учитывая его результаты в Испании.

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    В игре против Карбальеса Баэны игра не будет простой, но британцу вполне по силам одержать победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанского теннисиста в этом поединке: победа Карбальеса
    Баэны — 1.62, победа Эванса — 2.30.

    Прогноз: Карбальес Баэна выглядит более предпочтительным вариантом для победы, но Эванс вытащит этот поединок.

    Ставка: П2 за 2.30.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим упорную борьбу на протяжении трёх сетов.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.52.

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    Карбальес Баэна — Эванс: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Британец навяжет борьбу заядлому грунтовику?
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