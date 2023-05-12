Ли Ту
Ли Ту удивляет на этом турнире, поскольку никаких серьезных достижений у него по карьере не было.
Он недавно выиграл ITF в Тунисе, но турнир такой категории не может сравниться с соревнованием в Пусане.
Победа над турком Челикбилеком в прошлом круге — серьезное достижение, и оно должно придать дополнительных сил австралийцу.
Против Холта у Ту нет оружия. Австралиец сможет победить только если американец собственноручно отдаст матч в его руки.
Брендон Холт
Холт уверенно продвигается по турниру в Южной Корее, и соперники у него были сильнее, чем у австралийца.
Брендон сыграл два матча в свое удовольствие и Гомес с Сэвилом не доставили ему никаких сложностей по игре.
Американец набрал наибольшее количество виннерсов среди всех оставшихся участников турнира, что не может не радовать в преддверии полуфинала.
Если Холт будет уверенно подавать и вторым ударом отыгрывать в самую глубину корта, то у Ту не будет никаких шансов в предстоящей игре.
Прогноз и ставка
Букмекеры ставят на американского теннисиста в этом матче: победа Ту — 2.40, победа Холта — 1.55.
Прогноз: Победа достанется американцу, поскольку его опыт и навыки игры выглядят куда предпочтительнее.
Ставка: Ф2 (-3) за 1.93.
Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет борьбы.
Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.85.