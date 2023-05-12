Австралиец Ли Ту и американец Брендон Холт встретятся в четвертьфинале «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 12 мая, начало — в 05:00 мск. Ту — Холт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ли Ту

Ли Ту удивляет на этом турнире, поскольку никаких серьезных достижений у него по карьере не было.

Он недавно выиграл ITF в Тунисе, но турнир такой категории не может сравниться с соревнованием в Пусане.

Победа над турком Челикбилеком в прошлом круге — серьезное достижение, и оно должно придать дополнительных сил австралийцу.

Все прогнозы на теннис

Против Холта у Ту нет оружия. Австралиец сможет победить только если американец собственноручно отдаст матч в его руки.

Брендон Холт

Холт уверенно продвигается по турниру в Южной Корее, и соперники у него были сильнее, чем у австралийца.

Брендон сыграл два матча в свое удовольствие и Гомес с Сэвилом не доставили ему никаких сложностей по игре.

Американец набрал наибольшее количество виннерсов среди всех оставшихся участников турнира, что не может не радовать в преддверии полуфинала.

Если Холт будет уверенно подавать и вторым ударом отыгрывать в самую глубину корта, то у Ту не будет никаких шансов в предстоящей игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры ставят на американского теннисиста в этом матче: победа Ту — 2.40, победа Холта — 1.55.

Прогноз: Победа достанется американцу, поскольку его опыт и навыки игры выглядят куда предпочтительнее.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.93.

Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет борьбы.

Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.85.