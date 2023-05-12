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    Холт спокойно выйдет в полуфинал?

    Ту — Холт. Прогноз, ставка (к. 1.93) на матч четвертьфинала в Пусане, 12 мая 2023 года

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    Брендон Холт
    Австралиец Ли Ту и американец Брендон Холт встретятся в четвертьфинале «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 12 мая, начало — в 05:00 мск. Ту — Холт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ли Ту

    Ли Ту удивляет на этом турнире, поскольку никаких серьезных достижений у него по карьере не было.

    Он недавно выиграл ITF в Тунисе, но турнир такой категории не может сравниться с соревнованием в Пусане.

    Победа над турком Челикбилеком в прошлом круге — серьезное достижение, и оно должно придать дополнительных сил австралийцу.

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    Против Холта у Ту нет оружия. Австралиец сможет победить только если американец собственноручно отдаст матч в его руки.

    Брендон Холт

    Холт уверенно продвигается по турниру в Южной Корее, и соперники у него были сильнее, чем у австралийца.

    Брендон сыграл два матча в свое удовольствие и Гомес с Сэвилом не доставили ему никаких сложностей по игре.

    Американец набрал наибольшее количество виннерсов среди всех оставшихся участников турнира, что не может не радовать в преддверии полуфинала.

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    Если Холт будет уверенно подавать и вторым ударом отыгрывать в самую глубину корта, то у Ту не будет никаких шансов в предстоящей игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры ставят на американского теннисиста в этом матче: победа Ту — 2.40, победа Холта — 1.55.

    Прогноз: Победа достанется американцу, поскольку его опыт и навыки игры выглядят куда предпочтительнее.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.93.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет борьбы.

    Альтернативная ставка: ТМ 22 с коэффициентом 1.85.

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    Ту — Холт: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Холт спокойно выйдет в полуфинал?
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