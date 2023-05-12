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    Серб может рассчитывать на проход дальше?

    Ван де Зандсхулп — Джере. Прогноз, ставка (к. 1.94) на матч второго круга в Риме, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандсхулп — Джере
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    Ботик Ван де Зандсхулп
    Голландец Ботик Ван де Зандсхулп и серб Ласло Джере встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 15:00 мск. Ван де Зандсхулп — Джере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 12 Мая 2023 года

    Ботик Ван де Зандсхулп

    Ван де Зандсхулп третий сезон подряд не вылазит из тридцатки лучших, но абсолютно по делу.

    Теннис он демонстрирует временами не очень зрелищный и атакующий, зато предельно стабильный, который и позволяет ему не упасть ниже установленной планки.

    У голландца просто убойный форхенд, который приносит соперникам больше ущерба на синтетике, но и на грунте может значительно осложнять жизнь.

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    С сербом в лице Ласло Джере вполне можно играть и обыгрывать его, но он не является мальчиком для битья, который будет терпеть издевательства над собой.

    Ласло Джере

    Джере представляется довольно крепким игроком. Который не только больно кусает своих соперников, н о и выигрывает титулы.

    Буквально на прошлой неделе он добрался до финала «челленджера» в Кальяри и имел весьма неплохие шансы на успех, но сильнее оказался француз Уго Умбер.

    Такая форма серба вполне позволяет ему рассчитывать на равный матч против Ботика. У обоих игроков отлично работают форхенды.

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    В игре против голландца многое будет зависеть о того, кто более готов к длительным розыгрышам и кто будет обострять ситуацию на корте без очевидных ляпов в атаке.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет явного фаворита в этом поединке: победа Ван де Зандсхульпа — 1.94, победа Джере — 1.86.

    Прогноз: Предположим победу Ботика, поскольку он выше в рейтинге и более стабилен.

    Ставка: П1 за 1.94.

    Альтернативный прогноз: Игра будет длинной с перспективой на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.

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    Ван де Зандсхулп — Джере: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Серб может рассчитывать на проход дальше?
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