Ботик Ван де Зандсхулп
Ван де Зандсхулп третий сезон подряд не вылазит из тридцатки лучших, но абсолютно по делу.
Теннис он демонстрирует временами не очень зрелищный и атакующий, зато предельно стабильный, который и позволяет ему не упасть ниже установленной планки.
У голландца просто убойный форхенд, который приносит соперникам больше ущерба на синтетике, но и на грунте может значительно осложнять жизнь.
С сербом в лице Ласло Джере вполне можно играть и обыгрывать его, но он не является мальчиком для битья, который будет терпеть издевательства над собой.
Ласло Джере
Джере представляется довольно крепким игроком. Который не только больно кусает своих соперников, н о и выигрывает титулы.
Буквально на прошлой неделе он добрался до финала «челленджера» в Кальяри и имел весьма неплохие шансы на успех, но сильнее оказался француз Уго Умбер.
Такая форма серба вполне позволяет ему рассчитывать на равный матч против Ботика. У обоих игроков отлично работают форхенды.
В игре против голландца многое будет зависеть о того, кто более готов к длительным розыгрышам и кто будет обострять ситуацию на корте без очевидных ляпов в атаке.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет явного фаворита в этом поединке: победа Ван де Зандсхульпа — 1.94, победа Джере — 1.86.
Прогноз: Предположим победу Ботика, поскольку он выше в рейтинге и более стабилен.
Ставка: П1 за 1.94.
Альтернативный прогноз: Игра будет длинной с перспективой на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.