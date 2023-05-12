Голландец Ботик Ван де Зандсхулп и серб Ласло Джере встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 15:00 мск. Ван де Зандсхулп — Джере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ботик Ван де Зандсхулп

Ван де Зандсхулп третий сезон подряд не вылазит из тридцатки лучших, но абсолютно по делу.

Теннис он демонстрирует временами не очень зрелищный и атакующий, зато предельно стабильный, который и позволяет ему не упасть ниже установленной планки.

У голландца просто убойный форхенд, который приносит соперникам больше ущерба на синтетике, но и на грунте может значительно осложнять жизнь.

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С сербом в лице Ласло Джере вполне можно играть и обыгрывать его, но он не является мальчиком для битья, который будет терпеть издевательства над собой.

Ласло Джере

Джере представляется довольно крепким игроком. Который не только больно кусает своих соперников, н о и выигрывает титулы.

Буквально на прошлой неделе он добрался до финала «челленджера» в Кальяри и имел весьма неплохие шансы на успех, но сильнее оказался француз Уго Умбер.

Такая форма серба вполне позволяет ему рассчитывать на равный матч против Ботика. У обоих игроков отлично работают форхенды.

В игре против голландца многое будет зависеть о того, кто более готов к длительным розыгрышам и кто будет обострять ситуацию на корте без очевидных ляпов в атаке.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет явного фаворита в этом поединке: победа Ван де Зандсхульпа — 1.94, победа Джере — 1.86.

Прогноз: Предположим победу Ботика, поскольку он выше в рейтинге и более стабилен.

Ставка: П1 за 1.94.

Альтернативный прогноз: Игра будет длинной с перспективой на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.29.