Эстонка Анетт Контавейт сыграет против американки Алисии Паркс в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 16:30 мск. Паркс — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Паркс

Алисия в конце прошлого месяца добралась до третьего круга на турнире в Мадриде. И в ее случае этот результат можно считать серьезным достижением.

Во втором раунде американка одержала сенсационную победу над Викторией Азаренко, после чего проиграла итальянке Мартине Тревизан.

В Штутгарте Паркс попала в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде 22-летняя теннисистка уступила китаянку Чжэн Циньвэнь.

Главным же успехом Алисии в этом году пока что остается победа на турнире в Лионе.

Примечательно, что после этого триумфа у нее был отрезок из семи матчей, в которых она одержала лишь одну победу.

Контавейт

Для Анетт сезон пока что складывается далеко не так, как ей хотелось бы. Причина всех неудач — травма спины, из-за которой ей пришлось пропустить два месяца.

Эстонка вернулась на корт в начале апреля на Кубке Билли Джин Кинг. Здесь бывшая вторая ракетка мира выиграла три из четырех матчей, но уровень соперниц был, мягко говоря, так себе.

Все прогнозы на теннис

На турнире в Мадриде Контавейт проиграла в первом круге чешке Каролине Муховой со счетом 2:6, 2:6.

В этом году Анетт выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

На Паркс в этом матче можно поставить за 2.45, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.55.

С учетом всех обстоятельств Анетт здесь сложно назвать фавориткой, даже с натяжкой. Из-за проблем со спиной она пока явно далеко от своей лучшей форме.

Поэтому вполне вероятно, что американка остановит опытную соперницу.

Ставка — победа Паркс за 2.45.