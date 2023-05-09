Паркс
Алисия в конце прошлого месяца добралась до третьего круга на турнире в Мадриде. И в ее случае этот результат можно считать серьезным достижением.
Во втором раунде американка одержала сенсационную победу над Викторией Азаренко, после чего проиграла итальянке Мартине Тревизан.
В Штутгарте Паркс попала в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде 22-летняя теннисистка уступила китаянку Чжэн Циньвэнь.
Главным же успехом Алисии в этом году пока что остается победа на турнире в Лионе.
Примечательно, что после этого триумфа у нее был отрезок из семи матчей, в которых она одержала лишь одну победу.
Контавейт
Для Анетт сезон пока что складывается далеко не так, как ей хотелось бы. Причина всех неудач — травма спины, из-за которой ей пришлось пропустить два месяца.
Эстонка вернулась на корт в начале апреля на Кубке Билли Джин Кинг. Здесь бывшая вторая ракетка мира выиграла три из четырех матчей, но уровень соперниц был, мягко говоря, так себе.
На турнире в Мадриде Контавейт проиграла в первом круге чешке Каролине Муховой со счетом 2:6, 2:6.
В этом году Анетт выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.
Прогноз и ставка
На Паркс в этом матче можно поставить за 2.45, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.55.
С учетом всех обстоятельств Анетт здесь сложно назвать фавориткой, даже с натяжкой. Из-за проблем со спиной она пока явно далеко от своей лучшей форме.
Поэтому вполне вероятно, что американка остановит опытную соперницу.
Ставка — победа Паркс за 2.45.