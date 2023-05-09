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    Паркс воспользуется проблемами Контавейт?

    Паркс — Контавейт. Прогноз (к. 2.45) и ставки на турнир в Риме 9 мая 2023 года

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    Анетт Контавейт
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против американки Алисии Паркс в первом круге турнира в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 16:30 мск. Паркс — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Паркс

    Алисия в конце прошлого месяца добралась до третьего круга на турнире в Мадриде. И в ее случае этот результат можно считать серьезным достижением.

    Во втором раунде американка одержала сенсационную победу над Викторией Азаренко, после чего проиграла итальянке Мартине Тревизан.

    В Штутгарте Паркс попала в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде 22-летняя теннисистка уступила китаянку Чжэн Циньвэнь.

    Главным же успехом Алисии в этом году пока что остается победа на турнире в Лионе.

    Примечательно, что после этого триумфа у нее был отрезок из семи матчей, в которых она одержала лишь одну победу.

    Контавейт

    Для Анетт сезон пока что складывается далеко не так, как ей хотелось бы. Причина всех неудач — травма спины, из-за которой ей пришлось пропустить два месяца.

    Эстонка вернулась на корт в начале апреля на Кубке Билли Джин Кинг. Здесь бывшая вторая ракетка мира выиграла три из четырех матчей, но уровень соперниц был, мягко говоря, так себе.

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    На турнире в Мадриде Контавейт проиграла в первом круге чешке Каролине Муховой со счетом 2:6, 2:6.

    В этом году Анетт выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    На Паркс в этом матче можно поставить за 2.45, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.55.

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    С учетом всех обстоятельств Анетт здесь сложно назвать фавориткой, даже с натяжкой. Из-за проблем со спиной она пока явно далеко от своей лучшей форме.

    Поэтому вполне вероятно, что американка остановит опытную соперницу.

    Ставка — победа Паркс за 2.45.

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    Паркс — Контавейт: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Паркс воспользуется проблемами Контавейт?
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