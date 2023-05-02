Хауме Муньяр
У испанца этот сезон не получается каким-то сверхвыдающимся, но при всем этом Муньяр и не играет ниже своего уровня.
По сетке турнира в Мадриде у него получилась сумбурное выступление, но не по вине Хауме, а из-за того, что соперники то не играли в свою силу, то снимались из-за травм. Такой рваный ритм вполне может сыграть злую шутку в матче против не самого сильного соперника.
По всем параметрам именно испанец сильнее своего противника, поэтому большинство ставок именно на него. Но при всем этом Муньяр может откровенно проваливаться в отдельно взятых матчах
Даниэль Альтмайер
Немецкий теннисист добрался до стадии четвёртого круга турнира в некоторой степени случайно. Поскольку квалификация у немца прошла не совсем гладко и он, проиграв один матч, все равно смог пробиться в основную сетку турнира.
Как часто это бывает, у него откровенно пошло по турниру. Альтмайер уже обыграл двух своих соотечественников в лице Янника Ханфманна и Оскара Отте.
В игре против хозяина турнира нужно будет очень сильно постараться, чтобы пройти по дистанции дальше, но Муньяр очень даже хорош и просто так матч не отдаст. Тем более две очных встречи между соперниками остались как раз за испанцем.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанского теннисиста в этом поединке: победа Муньяра — 1.61, победа Альтмайера — 2.33.
Прогноз: Испанец при своих болельщиках покажет отменную игру и разгромит своего соперника.
Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.89.
Альтернативный прогноз: Игра закончится в двух сетах при минимальном количестве сыгранных геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 24 с коэффициентом 2.10.