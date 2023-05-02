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    Испанец без напряга пройдет дальше?

    Хауме Муньяр — Даниэль Альтмайер. Прогноз, ставка на матч первого круга в Мадриде, 02 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хауме Муньяр — Даниэль Альтмайер
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    Хауме Муньяр
    Испанец Хауме Муньяр и немец Даниэль Альтмайер встретятся в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 02 мая, начало — в 12:00 мск. Хауме Муньяр — Даниэль Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2023 года

    Хауме Муньяр

    У испанца этот сезон не получается каким-то сверхвыдающимся, но при всем этом Муньяр и не играет ниже своего уровня.

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    По сетке турнира в Мадриде у него получилась сумбурное выступление, но не по вине Хауме, а из-за того, что соперники то не играли в свою силу, то снимались из-за травм. Такой рваный ритм вполне может сыграть злую шутку в матче против не самого сильного соперника.

    По всем параметрам именно испанец сильнее своего противника, поэтому большинство ставок именно на него. Но при всем этом Муньяр может откровенно проваливаться в отдельно взятых матчах

    Даниэль Альтмайер

    Немецкий теннисист добрался до стадии четвёртого круга турнира в некоторой степени случайно. Поскольку квалификация у немца прошла не совсем гладко и он, проиграв один матч, все равно смог пробиться в основную сетку турнира.

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    Как часто это бывает, у него откровенно пошло по турниру. Альтмайер уже обыграл двух своих соотечественников в лице Янника Ханфманна и Оскара Отте.

    В игре против хозяина турнира нужно будет очень сильно постараться, чтобы пройти по дистанции дальше, но Муньяр очень даже хорош и просто так матч не отдаст. Тем более две очных встречи между соперниками остались как раз за испанцем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанского теннисиста в этом поединке: победа Муньяра — 1.61, победа Альтмайера — 2.33.

    Прогноз: Испанец при своих болельщиках покажет отменную игру и разгромит своего соперника.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Игра закончится в двух сетах при минимальном количестве сыгранных геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 24 с коэффициентом 2.10.

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    Хауме Муньяр — Даниэль Альтмайер: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на теннис. Испанец без напряга пройдет дальше?
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