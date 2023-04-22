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    Сможет ли Циципас выиграть у Музетти?

    Музетти — Циципас. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Барселоне 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 14:30 мск. Музетти — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Лоренцо в пятницу ждала непростая встреча с Янником Синнером, но соперник не смог выйти на матч из-за болезни.

    Безусловно, Музетти повезло. На прошлой неделе он почти без шансов уступил Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Перед этим, правда, ему удалось выиграть у Новака Джоковича.

    На этой неделе Лоренцо начал с разгромной победы над австралийцем Джейсоном Кублером — 6:3, 6:1.

    А после этого Музетти одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри — 3:6, 6:4, 6:1. В решающей партии молодой итальянец вчистую переиграл опытного противника.

    Циципас

    Стефанос тем временем дошел до полуфинала впервые после Открытого чемпионата Австралии.

    В четвертьфинале грек красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минауром — 6:4, 6:2.
    Циципас шикарно действовал на своей подаче — соперник не взял на приеме ни одного гейма.

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    В предыдущих матчах Стеф легко выиграл аргентинца Педро Качина и канадца Дениса Шаповалова. И в этих матчах он тоже ни разу не терял подачу.

    Циципас третий раз в карьере дошел в Барселоне до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 3.32, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.33.

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    В прошлом году Стеф едва не проиграл итальянцу в первом круге Ролан Гаррос. Лоренцо вел 2-0 по сетам, но в итоге грек совершил камбэк.

    Скорее всего, в предстоящем матче Музетти как минимум возьмет партию. Надо признать, он сейчас в полном порядке. Циципаса ждет непростой матч.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.

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    Музетти — Циципас: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас выиграть у Музетти?
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