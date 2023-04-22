Музетти
Лоренцо в пятницу ждала непростая встреча с Янником Синнером, но соперник не смог выйти на матч из-за болезни.
Безусловно, Музетти повезло. На прошлой неделе он почти без шансов уступил Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Перед этим, правда, ему удалось выиграть у Новака Джоковича.
На этой неделе Лоренцо начал с разгромной победы над австралийцем Джейсоном Кублером — 6:3, 6:1.
А после этого Музетти одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри — 3:6, 6:4, 6:1. В решающей партии молодой итальянец вчистую переиграл опытного противника.
Циципас
Стефанос тем временем дошел до полуфинала впервые после Открытого чемпионата Австралии.
В четвертьфинале грек красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минауром — 6:4, 6:2.
Циципас шикарно действовал на своей подаче — соперник не взял на приеме ни одного гейма.
В предыдущих матчах Стеф легко выиграл аргентинца Педро Качина и канадца Дениса Шаповалова. И в этих матчах он тоже ни разу не терял подачу.
Циципас третий раз в карьере дошел в Барселоне до полуфинала.
Прогноз и ставка
На Музетти в этом матче можно поставить за 3.32, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.33.
В прошлом году Стеф едва не проиграл итальянцу в первом круге Ролан Гаррос. Лоренцо вел 2-0 по сетам, но в итоге грек совершил камбэк.
Скорее всего, в предстоящем матче Музетти как минимум возьмет партию. Надо признать, он сейчас в полном порядке. Циципаса ждет непростой матч.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.