Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 14:30 мск. Музетти — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Лоренцо в пятницу ждала непростая встреча с Янником Синнером, но соперник не смог выйти на матч из-за болезни.

Безусловно, Музетти повезло. На прошлой неделе он почти без шансов уступил Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Перед этим, правда, ему удалось выиграть у Новака Джоковича.

На этой неделе Лоренцо начал с разгромной победы над австралийцем Джейсоном Кублером — 6:3, 6:1.

А после этого Музетти одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри — 3:6, 6:4, 6:1. В решающей партии молодой итальянец вчистую переиграл опытного противника.

Циципас

Стефанос тем временем дошел до полуфинала впервые после Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинале грек красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минауром — 6:4, 6:2.

Циципас шикарно действовал на своей подаче — соперник не взял на приеме ни одного гейма.

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В предыдущих матчах Стеф легко выиграл аргентинца Педро Качина и канадца Дениса Шаповалова. И в этих матчах он тоже ни разу не терял подачу.

Циципас третий раз в карьере дошел в Барселоне до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 3.32, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.33.

В прошлом году Стеф едва не проиграл итальянцу в первом круге Ролан Гаррос. Лоренцо вел 2-0 по сетам, но в итоге грек совершил камбэк.

Скорее всего, в предстоящем матче Музетти как минимум возьмет партию. Надо признать, он сейчас в полном порядке. Циципаса ждет непростой матч.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.