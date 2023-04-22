Россиянка Анастасия Потапова сыграет против белоруски Арины Соболенко в полуфинале турнира в Штутгарте. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 15:00 мск. Потапова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Анастасия второй раз в сезоне дошла до полуфинала. В феврале она взяла титул в Линце.

В пятницу Потапова одержала волевую победу над француженкой Каролин Гарсия — 4:6, 6:3, 6:3.

Россиянка ни разу не потеряла подачу во второй и третьей партиях. При этом в решающем сете у Гарсия не было ни одного брейк-пойнта.

Потапова второй раз на этой неделе обыграла соперницу из топ-10. В предыдущем раунде 22-летняя теннисистка тормознула американку Кори Гауфф (6:2, 6:3).

Соболенко

Арина третий год подряд дошла в Штутгарте до полуфинала. В прошлом сезоне она уступила в решающем матче Иге Швентек, а в 2021-м — Эшли Барти.

В четвертьфинале Соболенко одержала волевую победу над Паулой Бадосой — 4:6, 6:4, 6:4.

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Во втором сете белоруска уступала со счетом 2:4, но в итоге взяла семь геймов подряд. Испанка оказалась не готова к такому повороту событий.

В предыдущем матче Соболенко остановила чешку Барбору Крейчикову — 6:2, 6:3.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 3.00, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.39.

Анастасия действительно добилась существенного прогресса, но вряд ли ей удастся остановить одну из лучших теннисисток мира. Потаповой будет сложно справиться с мощным теннисом Арины.

Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-4,0) за 1.96.