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    Соболенко обыграет Потапову с разгромным счетом?

    Потапова — Соболенко. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Штутгарте 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Соболенко
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против белоруски Арины Соболенко в полуфинале турнира в Штутгарте. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 15:00 мск. Потапова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 22 Апреля 2023 года

    Потапова

    Анастасия второй раз в сезоне дошла до полуфинала. В феврале она взяла титул в Линце.

    В пятницу Потапова одержала волевую победу над француженкой Каролин Гарсия — 4:6, 6:3, 6:3.

    Россиянка ни разу не потеряла подачу во второй и третьей партиях. При этом в решающем сете у Гарсия не было ни одного брейк-пойнта.

    Потапова второй раз на этой неделе обыграла соперницу из топ-10. В предыдущем раунде 22-летняя теннисистка тормознула американку Кори Гауфф (6:2, 6:3).

    Соболенко

    Арина третий год подряд дошла в Штутгарте до полуфинала. В прошлом сезоне она уступила в решающем матче Иге Швентек, а в 2021-м — Эшли Барти.

    В четвертьфинале Соболенко одержала волевую победу над Паулой Бадосой — 4:6, 6:4, 6:4.

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    Во втором сете белоруска уступала со счетом 2:4, но в итоге взяла семь геймов подряд. Испанка оказалась не готова к такому повороту событий.

    В предыдущем матче Соболенко остановила чешку Барбору Крейчикову — 6:2, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Потапову в этом матче можно поставить за 3.00, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.39.

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    Анастасия действительно добилась существенного прогресса, но вряд ли ей удастся остановить одну из лучших теннисисток мира. Потаповой будет сложно справиться с мощным теннисом Арины.

    Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-4,0) за 1.96.

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    Потапова — Соболенко: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на теннис. Соболенко обыграет Потапову с разгромным счетом?
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