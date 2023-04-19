Харри
Николас начал турнир с победы над аргентинцем Марко Трунджеллити — 7:5, 6:3.
Чилиец чуть лучше соперника действовал в геймах на собственной подаче и при этом реализовал три брейк-пойнта.
На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Харри выиграл у хорвата Борны Чорича и представителя Австралии Алексея Попырина, после чего проиграл Стефаносу Циципасу (3:6, 4:6).
Но также стоит отметить, что в текущем сезоне Харри взял титул в Сантьяго и дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро. Как ни крути, а на грунте он бывает очень опасен.
К слову, в сезоне-2019 Харри дошел в Барселоне до четвертьфинала. Тогда ему удалось обыграть Александра Зверева и Григора Димитрова.
Хачанов
Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
На прошлой неделе Хачанов тоже выиграл два матча в Монте-Карло.
В первых раундах российский теннисист спокойно остановил испанца Алехандро Давидовича-Фокину и белоруса Илью Ивашко.
В третьем круге Хачанов проиграл Андрею Рублеву (6:7, 2:6). Карен здорово провел первый сет, тогда как во втором у него вообще ничего не получалось.
В прошлом году Хачанов не играл в Барселоне, а в сезонах-2019 и 2021 он выбывал после первого же матча.
Прогноз и ставка
На Харри в этом матче можно поставить за 2.62, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.49.
Можно сказать, что Карену не повезло с соперником. Скорее всего, будет как минимум два затяжных, нервных сета. И не факт, что россиянин выйдет в следующий раунд.
Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.