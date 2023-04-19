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    Хачанов проиграет Харри в Барселоне?

    Харри — Хачанов. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Барселоне 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против чилийца Николаса Харри во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начал — в 16:30 мск. Харри — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 19 Апреля 2023 года

    Харри

    Николас начал турнир с победы над аргентинцем Марко Трунджеллити — 7:5, 6:3.

    Чилиец чуть лучше соперника действовал в геймах на собственной подаче и при этом реализовал три брейк-пойнта.

    На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Харри выиграл у хорвата Борны Чорича и представителя Австралии Алексея Попырина, после чего проиграл Стефаносу Циципасу (3:6, 4:6).

    Но также стоит отметить, что в текущем сезоне Харри взял титул в Сантьяго и дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро. Как ни крути, а на грунте он бывает очень опасен.

    К слову, в сезоне-2019 Харри дошел в Барселоне до четвертьфинала. Тогда ему удалось обыграть Александра Зверева и Григора Димитрова.

    Хачанов

    Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе Хачанов тоже выиграл два матча в Монте-Карло.

    В первых раундах российский теннисист спокойно остановил испанца Алехандро Давидовича-Фокину и белоруса Илью Ивашко.

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    В третьем круге Хачанов проиграл Андрею Рублеву (6:7, 2:6). Карен здорово провел первый сет, тогда как во втором у него вообще ничего не получалось.

    В прошлом году Хачанов не играл в Барселоне, а в сезонах-2019 и 2021 он выбывал после первого же матча.

    Прогноз и ставка

    На Харри в этом матче можно поставить за 2.62, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.49.

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    Можно сказать, что Карену не повезло с соперником. Скорее всего, будет как минимум два затяжных, нервных сета. И не факт, что россиянин выйдет в следующий раунд.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.

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    Харри — Хачанов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов проиграет Харри в Барселоне?
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