Россиянин Карен Хачанов сыграет против чилийца Николаса Харри во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начал — в 16:30 мск. Харри — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харри

Николас начал турнир с победы над аргентинцем Марко Трунджеллити — 7:5, 6:3.

Чилиец чуть лучше соперника действовал в геймах на собственной подаче и при этом реализовал три брейк-пойнта.

На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Харри выиграл у хорвата Борны Чорича и представителя Австралии Алексея Попырина, после чего проиграл Стефаносу Циципасу (3:6, 4:6).

Но также стоит отметить, что в текущем сезоне Харри взял титул в Сантьяго и дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро. Как ни крути, а на грунте он бывает очень опасен.

К слову, в сезоне-2019 Харри дошел в Барселоне до четвертьфинала. Тогда ему удалось обыграть Александра Зверева и Григора Димитрова.

Хачанов

Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе Хачанов тоже выиграл два матча в Монте-Карло.

В первых раундах российский теннисист спокойно остановил испанца Алехандро Давидовича-Фокину и белоруса Илью Ивашко.

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В третьем круге Хачанов проиграл Андрею Рублеву (6:7, 2:6). Карен здорово провел первый сет, тогда как во втором у него вообще ничего не получалось.

В прошлом году Хачанов не играл в Барселоне, а в сезонах-2019 и 2021 он выбывал после первого же матча.

Прогноз и ставка

На Харри в этом матче можно поставить за 2.62, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.49.

Можно сказать, что Карену не повезло с соперником. Скорее всего, будет как минимум два затяжных, нервных сета. И не факт, что россиянин выйдет в следующий раунд.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.