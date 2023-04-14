Американец Тейлор Фриц сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 13:30 мск. Фриц — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор в третьем раунде одержал волевую победу над Иржи Легечкой — 4:6, 6:4, 6:1.

Чех здорово играл до тех пор, пока не смог взять подачу при счете 4:5 во втором сете.

В решающей партии американец быстро сделал брейк, после чего легко взял все геймы на своей подаче.

Перед этим Фриц уверенно разобрался с опытным швейцарцем Стэном Вавринкой — 7:6, 6:2.

Фриц второй год подряд добрался в Монте-Карло до четвертьфинала.

Циципас

Стеф тем временем пока не отдал ни одного сета на этой неделе.

В четверг Циципас одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 6:4.

Грек здорово провел геймы на собственной подаче и сделал по брейку в каждой партии. На первом мяче ему удалось взять 80 процентов очков, а на втором — 57 процентов. Для грунта это шикарные показатели.

Все прогнозы на теннис

В первом матче Циципас встречался с Бенжаменом Бонзи, который снялся по ходу первого сета. К тому моменту Стефанос вел со счетом 4:1.

Циципас — победитель двух предыдущих турниров в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 2.88, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.42.

Как и грек, американец тоже обладает классной подачей, но в предстоящем матче на первый план выйдет умение Циципаса играть на грунте.

Ставка — победа Циципаса в двух сетах за 2.10.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.90.