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    Фриц прервет победную серию Циципаса в Монте-Карло?

    Фриц — Циципас. Прогноз (к. 2.10) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Американец Тейлор Фриц сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 13:30 мск. Фриц — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 14 Апреля 2023 года

    Фриц

    Тейлор в третьем раунде одержал волевую победу над Иржи Легечкой — 4:6, 6:4, 6:1.

    Чех здорово играл до тех пор, пока не смог взять подачу при счете 4:5 во втором сете.

    В решающей партии американец быстро сделал брейк, после чего легко взял все геймы на своей подаче.

    Перед этим Фриц уверенно разобрался с опытным швейцарцем Стэном Вавринкой — 7:6, 6:2.

    Фриц второй год подряд добрался в Монте-Карло до четвертьфинала.

    Циципас

    Стеф тем временем пока не отдал ни одного сета на этой неделе.

    В четверг Циципас одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 6:4.

    Грек здорово провел геймы на собственной подаче и сделал по брейку в каждой партии. На первом мяче ему удалось взять 80 процентов очков, а на втором — 57 процентов. Для грунта это шикарные показатели.

    Все прогнозы на теннис

    В первом матче Циципас встречался с Бенжаменом Бонзи, который снялся по ходу первого сета. К тому моменту Стефанос вел со счетом 4:1.

    Циципас — победитель двух предыдущих турниров в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 2.88, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.42.

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    Как и грек, американец тоже обладает классной подачей, но в предстоящем матче на первый план выйдет умение Циципаса играть на грунте.

    Ставка — победа Циципаса в двух сетах за 2.10.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.90.

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    Фриц — Циципас: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на теннис. Фриц прервет победную серию Циципаса в Монте-Карло?
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