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    Синнер обыграет обидчика Музетти с разгромным счетом?

    Музетти — Синнер. Прогноз (к. 2.05) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Музетти встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:30 мск. Музетти — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Лоренцо стал автором пока что самое громкой сенсации на этой неделе.

    Музетти остановил самого Новака Джоковича. И это даже несмотря на то, что серб взял первый сет.

    К слову, в начале матча Новак тоже много ошибался, дважды терял подачу, но при этом сделал три брейка.

    Ну и самое интересное: во втором сете Джокович вел 4:2, а в итоге Музетти забрал партию со счетом 7:5.

    Да, Лоренцо взял пять геймов на приеме в рамках одного сета. Против Джоковича.

    В решающей партии Музетти ни разу не терял подачу и сделал ключевой брейк при счете 3:3.

    Благодаря выходу в четвертьфинал на следующей неделе Музетти вернется в топ-20.

    Синнер

    У Янника в третьем круге был тяжелейший матч против Хуберта Хуркача.

    Итальянец отдал первый сет и проигрывал 1:2 с брейком во втором, но в итоге совершил камбэк.

    При этом на тай-брейке второй партии он спас матчбол. После этого в игре польского теннисиста что-то сломалось.

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    В решающем сете Синнер сразу же сделал брейк, после чего просто добил соперника. Надо сказать, что Янник показал теннис высочайшего уровня.

    Синнер второй год подряд добрался в Монте-Карло до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 3.32, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.33.

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    Даже с учетом того, что Лоренцо только что обыграл самого Джоковича, все равно есть ощущение, что в предстоящем матче его не ждет ничего хорошего.

    Синнер на данный момент находится на другом уровне. И очень сомнительно, что Музетти сможет провести на космическом уровне две игры подряд, тогда как для Янника это уже норма.

    Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.05.

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    Музетти — Синнер: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет обидчика Музетти с разгромным счетом?
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