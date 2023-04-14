Итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Музетти встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:30 мск. Музетти — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Лоренцо стал автором пока что самое громкой сенсации на этой неделе.

Музетти остановил самого Новака Джоковича. И это даже несмотря на то, что серб взял первый сет.

К слову, в начале матча Новак тоже много ошибался, дважды терял подачу, но при этом сделал три брейка.

Ну и самое интересное: во втором сете Джокович вел 4:2, а в итоге Музетти забрал партию со счетом 7:5.

Да, Лоренцо взял пять геймов на приеме в рамках одного сета. Против Джоковича.

В решающей партии Музетти ни разу не терял подачу и сделал ключевой брейк при счете 3:3.

Благодаря выходу в четвертьфинал на следующей неделе Музетти вернется в топ-20.

Синнер

У Янника в третьем круге был тяжелейший матч против Хуберта Хуркача.

Итальянец отдал первый сет и проигрывал 1:2 с брейком во втором, но в итоге совершил камбэк.

При этом на тай-брейке второй партии он спас матчбол. После этого в игре польского теннисиста что-то сломалось.

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В решающем сете Синнер сразу же сделал брейк, после чего просто добил соперника. Надо сказать, что Янник показал теннис высочайшего уровня.

Синнер второй год подряд добрался в Монте-Карло до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 3.32, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.33.

Даже с учетом того, что Лоренцо только что обыграл самого Джоковича, все равно есть ощущение, что в предстоящем матче его не ждет ничего хорошего.

Синнер на данный момент находится на другом уровне. И очень сомнительно, что Музетти сможет провести на космическом уровне две игры подряд, тогда как для Янника это уже норма.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.05.