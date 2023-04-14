Музетти
Лоренцо стал автором пока что самое громкой сенсации на этой неделе.
Музетти остановил самого Новака Джоковича. И это даже несмотря на то, что серб взял первый сет.
К слову, в начале матча Новак тоже много ошибался, дважды терял подачу, но при этом сделал три брейка.
Ну и самое интересное: во втором сете Джокович вел 4:2, а в итоге Музетти забрал партию со счетом 7:5.
Да, Лоренцо взял пять геймов на приеме в рамках одного сета. Против Джоковича.
В решающей партии Музетти ни разу не терял подачу и сделал ключевой брейк при счете 3:3.
Благодаря выходу в четвертьфинал на следующей неделе Музетти вернется в топ-20.
Синнер
У Янника в третьем круге был тяжелейший матч против Хуберта Хуркача.
Итальянец отдал первый сет и проигрывал 1:2 с брейком во втором, но в итоге совершил камбэк.
При этом на тай-брейке второй партии он спас матчбол. После этого в игре польского теннисиста что-то сломалось.
В решающем сете Синнер сразу же сделал брейк, после чего просто добил соперника. Надо сказать, что Янник показал теннис высочайшего уровня.
Синнер второй год подряд добрался в Монте-Карло до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Музетти в этом матче можно поставить за 3.32, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.33.
Даже с учетом того, что Лоренцо только что обыграл самого Джоковича, все равно есть ощущение, что в предстоящем матче его не ждет ничего хорошего.
Синнер на данный момент находится на другом уровне. И очень сомнительно, что Музетти сможет провести на космическом уровне две игры подряд, тогда как для Янника это уже норма.
Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.05.