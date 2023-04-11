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    Хачанов снова проиграет Давидовичу-Фокине?

    Давидович-Фокина — Хачанов. Прогноз (к. 2.33) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 12:00 мск. Давидович-Фокина — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 11 Апреля 2023 года

    Давидович-Фокина

    Алехандро открыл грунтовую часть сезона на прошлой неделе в португальском Эшториле.

    В первом матче испанец уверенно выиграл у француз Люки Ван Аша (6:3, 7:5), но дальше было неожиданное поражение от итальянца Марко Чеккинато (5:7, 6:7).

    В прошлом сезоне Давидович-Фокина сенсационно дошел в Монте-Карло до финала. По ходу турнира ему удалось выиграть у Новака Джоковича (6:3, 6:7, 6:1), Давида Гоффена, Тейлора Фрица и Григора Димитрова. И только в решающем матче испанского теннисиста остановил Стефанос Циципас.

    В этом году Алехандро не смог пройти первый круг только на одном турнире — в Роттердаме, где сразу же уступил Даниилу Медведеву.

    Хачанов

    Карен тем временем еще ни разу не играл на грунте в текущем сезоне.

    На неделе перед «Мастерсом» в Монте-Карло российский теннисист решил восстанавливался после турниров в США.

    В конце марта Хачанов дошел до полуфинала в Майами. Здесь его главным достижением стала победа над Стефаносом Циципасом в матче в четвертого круга. Карену наконец-то удалось обыграть соперника из топ-10.

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    В 1/2 финала Хачанов проиграл Даниилу Медведеву (6:7, 6:3, 3:6). Несмотря на результат, этот матч тоже показал, что он сейчас находится в отличной форме.

    В прошлом сезоне лучшим результатом Хачанова на грунте стал выход в четвертый круг Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.03, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.79.

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    У Карена остались не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с Алехандро.

    В прошлом месяце россиянин проиграл испанцу в Индиан-Уээлсе. И еще в одном матче Хачанов уступил Давидовичу-Фокине на «Мастерсе» в Париже, но это было еще в сезоне-2020.

    В общем, не факт, что Хачанов возьмет реванш, на грунте против Давидовича-Фокины будет сложно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.38.

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    Давидович-Фокина — Хачанов: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов снова проиграет Давидовичу-Фокине?
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