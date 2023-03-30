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    Сможет ли Александрова остановить Квитову?

    Александрова — Квитова. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Майами 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Квитова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:00 мск. Александрова — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 30 Марта 2023 года

    Александрова

    Екатерина в предыдущем раунде встречалась с Бьянкой Андрееску, которая не смогла доиграть матч из-за травмы.

    Первый сет Александрова забрала на тай-брейке, а в начале второго теннисистка из Канады повредила голеностоп. К сожалению, Бьянка не смогла даже самостоятельно покинуть корт.

    А перед этим россиянка провела свой лучший матч в этом сезоне, выиграв у швейцарки Белинды Бенчич — 7:6, 6:3.

    Александрова впервые в этом году выиграла три матча подряд.

    Квитова

    Петра дошла до четвертьфинала на втором турнире подряд. В Индиан-Уэллсе чешку на этой стадии остановила Мария Саккари.

    В Майами бывшая первая ракетка мира начала с разгромной победы над 18-летней соотечественницей Линдой Носковой — 6:3, 6:0.

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    В третьем раунде у Квитовой был непростой матч против хорватки Донны Векич — 6:4, 7:6.

    А в предыдущем матче чешская теннисистка выиграла у россиянки Варвары Грачевой — 7:5, 7:6. В этом матче Петра отыграла семь из восьми брейк-пойнтов.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 2.34, победу Квитовой букмекеры предлагают за 1.60.

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    Три года назад Петра разгромила Екатерину на Открытом чемпионате Австралии со счетом 6:1, 6:2.

    На этот раз чешку ждет совершенно другой уровень сопротивления со стороны россиянки, добившейся с тех пор существенного прогресса в игре.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96. Вполне вероятно, что девушкам не хватит двух сетов и все решится только в третьей партии.

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    Александрова — Квитова: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова остановить Квитову?
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