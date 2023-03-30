Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:00 мск. Александрова — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Екатерина в предыдущем раунде встречалась с Бьянкой Андрееску, которая не смогла доиграть матч из-за травмы.

Первый сет Александрова забрала на тай-брейке, а в начале второго теннисистка из Канады повредила голеностоп. К сожалению, Бьянка не смогла даже самостоятельно покинуть корт.

А перед этим россиянка провела свой лучший матч в этом сезоне, выиграв у швейцарки Белинды Бенчич — 7:6, 6:3.

Александрова впервые в этом году выиграла три матча подряд.

Квитова

Петра дошла до четвертьфинала на втором турнире подряд. В Индиан-Уэллсе чешку на этой стадии остановила Мария Саккари.

В Майами бывшая первая ракетка мира начала с разгромной победы над 18-летней соотечественницей Линдой Носковой — 6:3, 6:0.

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В третьем раунде у Квитовой был непростой матч против хорватки Донны Векич — 6:4, 7:6.

А в предыдущем матче чешская теннисистка выиграла у россиянки Варвары Грачевой — 7:5, 7:6. В этом матче Петра отыграла семь из восьми брейк-пойнтов.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 2.34, победу Квитовой букмекеры предлагают за 1.60.

Три года назад Петра разгромила Екатерину на Открытом чемпионате Австралии со счетом 6:1, 6:2.

На этот раз чешку ждет совершенно другой уровень сопротивления со стороны россиянки, добившейся с тех пор существенного прогресса в игре.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96. Вполне вероятно, что девушкам не хватит двух сетов и все решится только в третьей партии.