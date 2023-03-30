Александрова
Екатерина в предыдущем раунде встречалась с Бьянкой Андрееску, которая не смогла доиграть матч из-за травмы.
Первый сет Александрова забрала на тай-брейке, а в начале второго теннисистка из Канады повредила голеностоп. К сожалению, Бьянка не смогла даже самостоятельно покинуть корт.
А перед этим россиянка провела свой лучший матч в этом сезоне, выиграв у швейцарки Белинды Бенчич — 7:6, 6:3.
Александрова впервые в этом году выиграла три матча подряд.
Квитова
Петра дошла до четвертьфинала на втором турнире подряд. В Индиан-Уэллсе чешку на этой стадии остановила Мария Саккари.
В Майами бывшая первая ракетка мира начала с разгромной победы над 18-летней соотечественницей Линдой Носковой — 6:3, 6:0.
В третьем раунде у Квитовой был непростой матч против хорватки Донны Векич — 6:4, 7:6.
А в предыдущем матче чешская теннисистка выиграла у россиянки Варвары Грачевой — 7:5, 7:6. В этом матче Петра отыграла семь из восьми брейк-пойнтов.
Прогноз и ставка
На Александрову в этом матче можно поставить за 2.34, победу Квитовой букмекеры предлагают за 1.60.
Три года назад Петра разгромила Екатерину на Открытом чемпионате Австралии со счетом 6:1, 6:2.
На этот раз чешку ждет совершенно другой уровень сопротивления со стороны россиянки, добившейся с тех пор существенного прогресса в игре.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96. Вполне вероятно, что девушкам не хватит двух сетов и все решится только в третьей партии.