Британец Энди Маррей сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Маррей — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Энди в первой половине месяца прошел два раунда в Индиан-Уэллсе. Экс-первая ракетка мира выиграл у Томаса Этчеверри и Раду Албота, после чего уступил Джеку Дрейперу (6:7, 2:6).

Но главным успехом Маррея в этом году пока что остается выход в финал турнира в Дохе.

В финале британец проиграл Даниилу Медведеву (4:6, 4:6). Но зато во втором круге ему удалось остановить Александра Зверева, а в полуфинале — Иржи Легечку.

Пожалуй, можно говорить о том, что Энди находится в лучшей форме с тех пор, как вернулся в тур после тяжелой травмы.

Лайович

Душан тем временем пока не выиграл ни одного матча на харде в этом году.

В Индиан-Уэллсе сербский теннисист не прошел квалификацию, сразу же проиграв американцу Теннису Сандргрену.

Все прогнозы на теннис

Все успехи Лайовича связаны с грунтом. В феврале и начале марта ему удалось дойти до четвертьфинала сразу на трех турнирах — в Кордове, Буэнос-Айресе и Сантьяго.

Но также стоит отметить, что Лайович трижды выигрывал в Майами по два матча — в сезонах-2014, 2019 и 2021.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лайовича букмекеры предлагают за 4.20.

Как ни странно, Энди еще ни разу не играл против Душана. Но даже с учетом этого есть подозрение, что у британца не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

Ставка — победа Маррея + тотал геймов меньше 21,5 за 2.02.