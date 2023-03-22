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    Маррей спокойно пройдет первый раунд в Майами

    Маррей — Лайович. Прогноз (к. 2.02) и ставки на «Мастерс» в Майами 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Лайович
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Маррей — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2023 года
    Энди Мюррей
  • Великобритания
    •  Энди Мюррей 18:00 Душан Лайович Душан Лайович
  • Сербия
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    Маррей

    Энди в первой половине месяца прошел два раунда в Индиан-Уэллсе. Экс-первая ракетка мира выиграл у Томаса Этчеверри и Раду Албота, после чего уступил Джеку Дрейперу (6:7, 2:6).

    Но главным успехом Маррея в этом году пока что остается выход в финал турнира в Дохе.

    В финале британец проиграл Даниилу Медведеву (4:6, 4:6). Но зато во втором круге ему удалось остановить Александра Зверева, а в полуфинале — Иржи Легечку.

    Пожалуй, можно говорить о том, что Энди находится в лучшей форме с тех пор, как вернулся в тур после тяжелой травмы.

    Лайович

    Душан тем временем пока не выиграл ни одного матча на харде в этом году.

    В Индиан-Уэллсе сербский теннисист не прошел квалификацию, сразу же проиграв американцу Теннису Сандргрену.

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    Все успехи Лайовича связаны с грунтом. В феврале и начале марта ему удалось дойти до четвертьфинала сразу на трех турнирах — в Кордове, Буэнос-Айресе и Сантьяго.

    Но также стоит отметить, что Лайович трижды выигрывал в Майами по два матча — в сезонах-2014, 2019 и 2021.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лайовича букмекеры предлагают за 4.20.

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    Как ни странно, Энди еще ни разу не играл против Душана. Но даже с учетом этого есть подозрение, что у британца не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

    Ставка — победа Маррея + тотал геймов меньше 21,5 за 2.02.

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