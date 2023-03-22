Маррей
Энди в первой половине месяца прошел два раунда в Индиан-Уэллсе. Экс-первая ракетка мира выиграл у Томаса Этчеверри и Раду Албота, после чего уступил Джеку Дрейперу (6:7, 2:6).
Но главным успехом Маррея в этом году пока что остается выход в финал турнира в Дохе.
В финале британец проиграл Даниилу Медведеву (4:6, 4:6). Но зато во втором круге ему удалось остановить Александра Зверева, а в полуфинале — Иржи Легечку.
Пожалуй, можно говорить о том, что Энди находится в лучшей форме с тех пор, как вернулся в тур после тяжелой травмы.
Лайович
Душан тем временем пока не выиграл ни одного матча на харде в этом году.
В Индиан-Уэллсе сербский теннисист не прошел квалификацию, сразу же проиграв американцу Теннису Сандргрену.
Все успехи Лайовича связаны с грунтом. В феврале и начале марта ему удалось дойти до четвертьфинала сразу на трех турнирах — в Кордове, Буэнос-Айресе и Сантьяго.
Но также стоит отметить, что Лайович трижды выигрывал в Майами по два матча — в сезонах-2014, 2019 и 2021.
Прогноз и ставка
На Маррея в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лайовича букмекеры предлагают за 4.20.
Как ни странно, Энди еще ни разу не играл против Душана. Но даже с учетом этого есть подозрение, что у британца не будет серьезных проблем в предстоящем матче.
Ставка — победа Маррея + тотал геймов меньше 21,5 за 2.02.