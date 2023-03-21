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    Костюк хватит двух сетов для победы над Коччаретто

    Костюк — Коччаретто. Прогноз (к. 2.12) и ставки на турнир в Майами 21 марта 2023 года

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    Марта Костюк
    Украинка Марта Костюк сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройде 21 марта, начало — в 18:00 мск. Костюк — Коччаретто: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Костюк

    Марта в начале месяца наконец-то выиграла первый титул в карьере. Украинка стала победительницей турнира в Остине.

    В решающем матче 20-летняя теннисистка выиграла у россиянки Варвары Грачевой (6:3, 7:5).

    Также стоит отметить, что в полуфинале Костюк уверенно разобралась с американкой Даниэль Коллинс (6:4, 6:3).

    Вскоре после этого Марта провалила крупный турнир в Индиан-Уэллсе, где сразу же проиграла Ребекке Петерсон (5:7, 7:5, 5:7). По всей видимости, к тому моменту она еще не успела прийти в себя после успеха в Остине.

    Коччаретто

    Элизабетта тоже не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллсе. В первом круге она уступила испанке Нурие Парризас-Диас.

    Зато перед этим итальянка дошла до четвертьфинала на двух мексиканских турнирах — в Мериде и Монтеррее.

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    В первом случае Коччаретто проиграла чешке Катерине Синяковой, а во втором — бельгийке Элизе Мертенс.

    Но главным успехом 22-летней теннисистки в текущем сезоне остается январский выход в финал турнира в австралийском Хобарте.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче можно поставить за 1.45, победу Коччаретто букмекеры предлагают за 2.75.

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    У Марты на этот раз было достаточно времени на восстановление и эмоциональную перезагрузку, что в ее случае, возможно, самое главное

    Вполне вероятно, что украинка спокойно обыграет соперницу из Италии.

    Ставка — победа Костюк в двух сетах за 2.12.

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    Костюк — Коччаретто: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на теннис. Костюк хватит двух сетов для победы над Коччаретто
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