Костюк
Марта в начале месяца наконец-то выиграла первый титул в карьере. Украинка стала победительницей турнира в Остине.
В решающем матче 20-летняя теннисистка выиграла у россиянки Варвары Грачевой (6:3, 7:5).
Также стоит отметить, что в полуфинале Костюк уверенно разобралась с американкой Даниэль Коллинс (6:4, 6:3).
Вскоре после этого Марта провалила крупный турнир в Индиан-Уэллсе, где сразу же проиграла Ребекке Петерсон (5:7, 7:5, 5:7). По всей видимости, к тому моменту она еще не успела прийти в себя после успеха в Остине.
Коччаретто
Элизабетта тоже не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллсе. В первом круге она уступила испанке Нурие Парризас-Диас.
Зато перед этим итальянка дошла до четвертьфинала на двух мексиканских турнирах — в Мериде и Монтеррее.
В первом случае Коччаретто проиграла чешке Катерине Синяковой, а во втором — бельгийке Элизе Мертенс.
Но главным успехом 22-летней теннисистки в текущем сезоне остается январский выход в финал турнира в австралийском Хобарте.
Прогноз и ставка
На Костюк в этом матче можно поставить за 1.45, победу Коччаретто букмекеры предлагают за 2.75.
У Марты на этот раз было достаточно времени на восстановление и эмоциональную перезагрузку, что в ее случае, возможно, самое главное
Вполне вероятно, что украинка спокойно обыграет соперницу из Италии.
Ставка — победа Костюк в двух сетах за 2.12.