Украинка Марта Костюк сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройде 21 марта, начало — в 18:00 мск. Костюк — Коччаретто: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Марта в начале месяца наконец-то выиграла первый титул в карьере. Украинка стала победительницей турнира в Остине.

В решающем матче 20-летняя теннисистка выиграла у россиянки Варвары Грачевой (6:3, 7:5).

Также стоит отметить, что в полуфинале Костюк уверенно разобралась с американкой Даниэль Коллинс (6:4, 6:3).

Вскоре после этого Марта провалила крупный турнир в Индиан-Уэллсе, где сразу же проиграла Ребекке Петерсон (5:7, 7:5, 5:7). По всей видимости, к тому моменту она еще не успела прийти в себя после успеха в Остине.

Коччаретто

Элизабетта тоже не выиграла ни одного матча в Индиан-Уэллсе. В первом круге она уступила испанке Нурие Парризас-Диас.

Зато перед этим итальянка дошла до четвертьфинала на двух мексиканских турнирах — в Мериде и Монтеррее.

Все прогнозы на теннис

В первом случае Коччаретто проиграла чешке Катерине Синяковой, а во втором — бельгийке Элизе Мертенс.

Но главным успехом 22-летней теннисистки в текущем сезоне остается январский выход в финал турнира в австралийском Хобарте.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 1.45, победу Коччаретто букмекеры предлагают за 2.75.

У Марты на этот раз было достаточно времени на восстановление и эмоциональную перезагрузку, что в ее случае, возможно, самое главное

Вполне вероятно, что украинка спокойно обыграет соперницу из Италии.

Ставка — победа Костюк в двух сетах за 2.12.