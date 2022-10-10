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    У Тима будут проблемы в матче против Соузы?

    Тим — Соуза. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Хихоне 10 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Соуза
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против португальца Жуана Соузы в первом круге турнира в Хихоне (Испания). Матч пройдет 10 октября, начало — в 18:30 мск. Тим — Соуза: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Главная цель Тима на оставшуюся часть сезона — возвращение в топ-100. Если не получится, тогда на Открытом чемпионате Австралии ему придется участвовать в квалификации. Пока что австриец всего ли 162-й.

    В сентябре Доминик сыграл на трех турнирах. Сначала экс-третья ракетка мира дошел до финала на «челленджере» в Ренне. В решающем матче Доминик с треском проиграл Уго Умберу.

    На турнире в Метце Тим прошел один раунд, выиграв у Ришара Гаске, после чего уступил Хуберту Хуркачу.

    В Тель-Авиве Тим с трудом выиграл в первом матче у Ласло Дьере, а во втором круге потерпел поражение от Марина Чилича.

    Соуза

    Соуза слабо провел предыдущие несколько месяцев. Более того, после Ролан Гаррос он выиграл лишь два матч на уровне ATP.

    Португалец одержал по одной победе в Кицбюэле и на Открытом чемпионате США. А на остальных турнирах он выбывал после первого раунда.

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    В том числе на недавних турнирах в Метце и Тель-Авиве. В первом случае 62-я ракетка мира уступил Стэну Вавринке, а во втором — Ботику ван де Зандшульпу.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 1.27, победу Соузы букмекеры предлагают за 3.76.

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    Тим не стал играть на прошлой неделе, решив сделать небольшую паузу после насыщенного сентября. В его случае действительно было важно восстановить силы.

    Вполне вероятно, что для победы над португальцем ему хватит двух сетов, но дальше у австрийца будут проблемы. После травмы запястья Доминик играет заметно хуже, чем раньше, особенно это касается матчей против топ-50.

    Ставка — победа Тима в двух сетах за 1.82.

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    Тим — Соуза: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на теннис. У Тима будут проблемы в матче против Соузы?
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