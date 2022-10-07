Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 7 октября, начало — в 12:00 мск. Маннарино — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маннарино

Маннарино начал турнир с двух классных побед. Но при этом надо сказать, что его выход в четвертьфинал — самое настоящее везение.

Адриан наверняка был уверен, что во втором раунде ему придется играть с Карлосом Алькарасом, но получилось иначе. Испанец сенсационно проиграл Давиду Гоффену, который и стал соперником француза.

Маннарино тоже не лучшим образом начал матч с бельгийцем, отдал первый сет, но в конечном итоге совершил камбэк

По такому же сценарию прошел и матч против Стэна Вавринки. Хотя здесь после первого сета была полнейшая уверенность в том, что Маннарино не сможет остановить швейцарца.

Рублев

Рублев тем временем без проблем преодолел предыдущие раунда, до сих пор не отдав ни сета.

В первом матче Андрей одержал победу над сербом Ласло Дьере, которому едва не проиграл на Открытом чемпионате США.

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В следующем раунде российский теннисист спокойно остановил китайца Чжана Чжичжэня, который перед этим остановил Аслана Карацева.

Рублев в матчах с Дьере и Чжаном не отдал ни одного гейма на своей подаче.

Прогноз и ставка

На Маннарино в этом матче можно поставить за 4.05, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.26.

В прошлом году у Андрея был тяжелейший матч с французом на Кубке Кремля. И да, Рублев тогда проиграл.

С одной стороны, не самые приятные воспоминания, но зато россиянин теперь точно знает, что в матче с Маннаринр ни в коем случае нельзя расслабляться.

И вообще, Рублев должен понимать, что встреча с Маннарино — это подарок судьбы. Все-таки перед ним маячила перспектива встречи с Алькарасом.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.02.