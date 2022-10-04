ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей БелозёровКанадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ «Пари НН» — «Спартак»Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом» «Зенит» — «Ростов»«Зенит» уходит в отрыв. Ростовчане не прыгнули выше головы в Петербурге
    Все новости спорта

    Сможет ли Шевченко обыграть талантливого итальянца?

    Шевченко — Нарди. Прогноз (к. 2.52) и ставки на турнир в Астане 4 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Шевченко — Нарди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Нарди
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против итальянца Луки Нарди в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 4 октября, начало — в 08:00 мск. Шевченко — Нарди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шевченко

    Шевченко пробился в основную сетку через квалификацию. В первом раунде отбора он легко выиграл у Яна Бондаревского — 6:0, 6:0.

    После этого у Александра был сложный матч против Павла Котова — 7:6, 6:3.

    В конце сентября Шевченко пытался пробиться в основу на турнире в Тель-Авиве, но проиграл в финале квалификации турку Жему Илькелю.

    Зато перед этим он неплохо выступил на двух «челленджерах» — в Щецине россиянин дошел до полуфинала, а в Браге — до четвертьфинала.

    В текущем рейтинге Шевченко занимает 146-е место. И выше он пока не поднимался.

    Нарди

    Нарди тоже пришлось участвовать в квалификации. И в отличие от Шевченко, у него были куда более серьезные соперники.

    В решающем раунде отбора молодой итальянец одержал победу над опытнейшим бельгийцем Давидом Гоффеном. Лука отдал первый сет, а вторую и третью партии забрал на тай-брейке.

    Тем самым Нарди подтвердил, что поражение от Эдана Лешема в финале квалификации в Тель-Авиве было всего лишь недоразумением.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате США 19-летний Нарди не смог пройти квалификацию, но вскоре после этого ему удалось стать победителем «челленджера» на Мальорке.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 2.22, победу Нарди букмекеры предлагают за 1.66.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Нарди в матче с Гоффеном подтвердил, что он вполне способен пойти по стопам своих уже известных соотечественников Маттео Берреттини и Лоренцо Музетти. Скорее всего, Шевченко не сможет остановить талантливого итальянца.

    Ставка — победа Нарди в двух сетах за 2.52.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ботафого — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Квон Сун Ву — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Котов — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грикспор — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Циципас — Кукушкин
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шевченко — Нарди: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шевченко обыграть талантливого итальянца?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры