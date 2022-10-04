Россиянин Александр Шевченко сыграет против итальянца Луки Нарди в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 4 октября, начало — в 08:00 мск. Шевченко — Нарди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

Шевченко пробился в основную сетку через квалификацию. В первом раунде отбора он легко выиграл у Яна Бондаревского — 6:0, 6:0.

После этого у Александра был сложный матч против Павла Котова — 7:6, 6:3.

В конце сентября Шевченко пытался пробиться в основу на турнире в Тель-Авиве, но проиграл в финале квалификации турку Жему Илькелю.

Зато перед этим он неплохо выступил на двух «челленджерах» — в Щецине россиянин дошел до полуфинала, а в Браге — до четвертьфинала.

В текущем рейтинге Шевченко занимает 146-е место. И выше он пока не поднимался.

Нарди

Нарди тоже пришлось участвовать в квалификации. И в отличие от Шевченко, у него были куда более серьезные соперники.

В решающем раунде отбора молодой итальянец одержал победу над опытнейшим бельгийцем Давидом Гоффеном. Лука отдал первый сет, а вторую и третью партии забрал на тай-брейке.

Тем самым Нарди подтвердил, что поражение от Эдана Лешема в финале квалификации в Тель-Авиве было всего лишь недоразумением.

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На Открытом чемпионате США 19-летний Нарди не смог пройти квалификацию, но вскоре после этого ему удалось стать победителем «челленджера» на Мальорке.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 2.22, победу Нарди букмекеры предлагают за 1.66.

Нарди в матче с Гоффеном подтвердил, что он вполне способен пойти по стопам своих уже известных соотечественников Маттео Берреттини и Лоренцо Музетти. Скорее всего, Шевченко не сможет остановить талантливого итальянца.

Ставка — победа Нарди в двух сетах за 2.52.