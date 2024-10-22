В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 22 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе после 18-и сыгранных матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю позицию на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече «волки» крупно проиграли минскому «Динамо» (1:4), а до этого уступили «Торпедо» в овертайме со счетом 4:5, совершив камбэк с 1:4.

У «Нефтехимика» продолжается серия поражений, которая насчитывает 4 матча подряд. Команда также проиграла СКА (2:3 ОТ) и «Сибири» со счетом 1:2, пропустив решающую шайбу в концовке 3-го периода.

Не сыграют: Владимир Брюквин, Роман Абросимов и Александр Дергачев (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Нефтехимика» довольно много травмированных игроков, плюс не выходит на лед основной защитник Артем Сериков, который регулярно выходит в большинстве.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Нефтехимик» очень непредсказуемая команда с характером, которая способна обыграть любого соперника. «Торпедо» уже убедилось в серьезности противника в последней товарищеской игре.

К тому же, в расположение «Нефтехимика» скоро прибудет американский форвард Райли Барбер, который точно добавит креативности в атаке нижнекамской команды.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 5-й позиции Запада с 21-м баллом в копилке. «Торпедо» отстает от 3-ки лидеров в конференции на 2 очка.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла московскому «Динамо» (2:3 Б). Матчем ранее «Торпедо» одолело «Нефтехимик» (5:4 ОТ), а до этого проиграло «Трактору» также в овертайме со счетом 4:5.

Команда стабильно набирает очки в последних 9-и встречах, проиграв за этот период только 2 раза. В одном из матчей «Торпедо» разгромило «Барыс» со счетом 10:1.

Не сыграют: Андрей Белевич, Антон Берлев и Вячеслав Войнов (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Торпедо» играет очень уверенно. Складывается ощущение, что команда становится топ-клубом, регулярно набирая очки, но на сколько хватит подопечных Игоря Ларионова?

В последнее время активизировался нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий, который отметился 3 голевыми передачами и заброшенной шайбой в последних 4-х встречах.

В предстоящем матче «Торпедо» может просесть в функциональном плане, ведь прошлые 3 встречи завершились за пределами основного времени. К тому же, «Нефтехимик» будет предельно мотивирован взять реванш.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» проиграл 4 последних матча

«Торпедо» набирает очки в последних 9-и встречах

Последние 4 очных встречи между «Нефтехимиком» и «Торпедо» завершились за пределами основного времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.40, а победа «Нефтехимика» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» на своей площадке покажет уверенную игру и возьмет реванш у «Торпедо».

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.55.

Прогноз: В предстоящем матче у «Нефтехимика» не должно возникнуть проблем с результативностью. К тому же, нижнекамцы уверенно выступают на своей площадке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 3 больше за 2.25.