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    «Нефтехимик» возьмет реванш у «Торпедо»

    «Нефтехимик» — «Торпедо». Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Торпедо»
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    Вячеслав Лещенко — нападающий «Нефтехимика»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 22 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Октября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе после 18-и сыгранных матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю позицию на 3 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «волки» крупно проиграли минскому «Динамо» (1:4), а до этого уступили «Торпедо» в овертайме со счетом 4:5, совершив камбэк с 1:4.

    Нефтехимик — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    У «Нефтехимика» продолжается серия поражений, которая насчитывает 4 матча подряд. Команда также проиграла СКА (2:3 ОТ) и «Сибири» со счетом 1:2, пропустив решающую шайбу в концовке 3-го периода.

    Не сыграют: Владимир Брюквин, Роман Абросимов и Александр Дергачев (у всех — травмы).

    Состояние команды: У «Нефтехимика» довольно много травмированных игроков, плюс не выходит на лед основной защитник Артем Сериков, который регулярно выходит в большинстве.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Нефтехимик» очень непредсказуемая команда с характером, которая способна обыграть любого соперника. «Торпедо» уже убедилось в серьезности противника в последней товарищеской игре.

    К тому же, в расположение «Нефтехимика» скоро прибудет американский форвард Райли Барбер, который точно добавит креативности в атаке нижнекамской команды.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 5-й позиции Запада с 21-м баллом в копилке. «Торпедо» отстает от 3-ки лидеров в конференции на 2 очка.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла московскому «Динамо» (2:3 Б). Матчем ранее «Торпедо» одолело «Нефтехимик» (5:4 ОТ), а до этого проиграло «Трактору» также в овертайме со счетом 4:5.

    Команда стабильно набирает очки в последних 9-и встречах, проиграв за этот период только 2 раза. В одном из матчей «Торпедо» разгромило «Барыс» со счетом 10:1.

    Не сыграют: Андрей Белевич, Антон Берлев и Вячеслав Войнов (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: В последнее время «Торпедо» играет очень уверенно. Складывается ощущение, что команда становится топ-клубом, регулярно набирая очки, но на сколько хватит подопечных Игоря Ларионова?

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    В последнее время активизировался нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий, который отметился 3 голевыми передачами и заброшенной шайбой в последних 4-х встречах.

    В предстоящем матче «Торпедо» может просесть в функциональном плане, ведь прошлые 3 встречи завершились за пределами основного времени. К тому же, «Нефтехимик» будет предельно мотивирован взять реванш.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» проиграл 4 последних матча

    • «Торпедо» набирает очки в последних 9-и встречах

    • Последние 4 очных встречи между «Нефтехимиком» и «Торпедо» завершились за пределами основного времени

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.40, а победа «Нефтехимика» — в 2.55.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» на своей площадке покажет уверенную игру и возьмет реванш у «Торпедо».

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.55.

    Прогноз: В предстоящем матче у «Нефтехимика» не должно возникнуть проблем с результативностью. К тому же, нижнекамцы уверенно выступают на своей площадке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 3 больше за 2.25.

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    «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» возьмет реванш у «Торпедо»
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