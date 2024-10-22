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    «Зенит» и без мотивации разберется с «Факелом»?

    Факел — Зенит: прогноз и ставка

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    «Зенит»
    Во вторник, 22 октября, в 6-м туре группового этапа Кубка России «Факел» на своем поле сыграет против «Зенита». Поединок начнется в 16:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 22 Октября 2024 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 16:15 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: В настоящий момент команда из Воронежа имеет в своем активе только три очка и занимает последнее место в группе.

    Факел — Зенит: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате же воронежский коллектив смог набрать 10 очков и идет четырнадцатым.

    Последние матчи: в прошлых турах «огнеопасные» победили «Ахмат» (3:2) и сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    До этого же у «Факела» была ничья с «Рубином» и поражение от «Зенита» (1:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В последней игре Кубка подопечные Дмитрия Пятибратова смогли победить «Рубин» (1:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: думается, что для «Факела» даже хорошо, если кубковый сезон завершится. Воронежцам необходимо сосредоточиться на чемпионате и борьбе за выживание.

    Скорее всего, «Факел» до конца чемпионата будет находиться в когорте аутсайдеров, но постарается сделать все, чтобы остаться в сильнейшей лиге страны.

    «Зенит»

    Турнирное положение: питерцы досрочно не только вышли в плей-офф, но и заняли первое место.

    Команда из Санкт-Петербурга в настоящий момент имеет своем активе 13 очков и является недосягаемой для соперников.

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    • В чемпионате же питерский коллектив набрал 29 очков и идет вторым, уступая только «Краснодару».

    Последние матчи: в прошлых турах «сине-бело-голубые» переиграли «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (0:1).

    А вот до этого команда с берегов Невы проиграла «Краснодару» (0:2).

    В Кубке же «Зенит» в последней игр разгромил «Акрон» (5:1).

    Не сыграют: травмированы Максим Глушенков, Михаил Кержаков и Сергей Волков.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака, как и всегда, борются за все трофеи сразу, однако на этот раз снова у них ожесточенная конкуренция.

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    В год столетия клуба от «Зенита» требуют как победы в чемпионате, так и в Кубке. Сделать это будет крайне сложно, хоть питерцы и являются фаворитами обоих турниров.

    Статистика для ставок

    • «Факел» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • «Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне

    • в последней очной игре 21 сентября «Зенит» переиграл «Факел» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.80, успех «Факела» — в 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: хоть «Зениту» ничего и не надо в этой игре, но думается, что он должен уверенно побеждать просто потому, что сильнее своего соперника.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.15

    Прогноз: «Факел» в последнее время забивает, поэтому предположим, что дома сможет поразить ворота «Зенита» и обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.90

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