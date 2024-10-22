Во вторник, 22 октября, в 6-м туре группового этапа Кубка России «Факел» на своем поле сыграет против «Зенита». Поединок начнется в 16:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: В настоящий момент команда из Воронежа имеет в своем активе только три очка и занимает последнее место в группе.

В чемпионате же воронежский коллектив смог набрать 10 очков и идет четырнадцатым.

Последние матчи: в прошлых турах «огнеопасные» победили «Ахмат» (3:2) и сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

До этого же у «Факела» была ничья с «Рубином» и поражение от «Зенита» (1:3).

Прогнозы и ставки на футбол

В последней игре Кубка подопечные Дмитрия Пятибратова смогли победить «Рубин» (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: думается, что для «Факела» даже хорошо, если кубковый сезон завершится. Воронежцам необходимо сосредоточиться на чемпионате и борьбе за выживание.

Скорее всего, «Факел» до конца чемпионата будет находиться в когорте аутсайдеров, но постарается сделать все, чтобы остаться в сильнейшей лиге страны.

«Зенит»

Турнирное положение: питерцы досрочно не только вышли в плей-офф, но и заняли первое место.

Команда из Санкт-Петербурга в настоящий момент имеет своем активе 13 очков и является недосягаемой для соперников.

В чемпионате же питерский коллектив набрал 29 очков и идет вторым, уступая только «Краснодару».

Последние матчи: в прошлых турах «сине-бело-голубые» переиграли «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (0:1).

А вот до этого команда с берегов Невы проиграла «Краснодару» (0:2).

В Кубке же «Зенит» в последней игр разгромил «Акрон» (5:1).

Не сыграют: травмированы Максим Глушенков, Михаил Кержаков и Сергей Волков.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака, как и всегда, борются за все трофеи сразу, однако на этот раз снова у них ожесточенная конкуренция.

В год столетия клуба от «Зенита» требуют как победы в чемпионате, так и в Кубке. Сделать это будет крайне сложно, хоть питерцы и являются фаворитами обоих турниров.

Статистика для ставок

«Факел» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне

в последней очной игре 21 сентября «Зенит» переиграл «Факел» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.80, успех «Факела» — в 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: хоть «Зениту» ничего и не надо в этой игре, но думается, что он должен уверенно побеждать просто потому, что сильнее своего соперника.

Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.15

Прогноз: «Факел» в последнее время забивает, поэтому предположим, что дома сможет поразить ворота «Зенита» и обе команды забьют.

Ставка: обе забьют за 1.90