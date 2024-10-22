Канадец Денис Шаповалов сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 22 октября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Денис не так давно кое-как вернулся в топ-100, но есть ощущение, что он там ненадолго.

После летнего турнира в Вашингтоне, на котором он был дисквалифицирован по ходу встречи с Беном Шелтоном, канадец до сих пор выиграл на уровне ATP лишь один матч.

Шаповалов прошел раунд на недавнем «Мастерсе» в Шанхае — после квалификации выиграл у Лоренцо Сонего, а во втором круге уступил Шелтону.

Перед этим Шаповалов не прошел первый раунд на «Мастерсе» в Монреале и на US Open, а также провалил «челленджер» в Орлеане.

Прогнозы на теннис

Единственным приятным исключением стал Кубок Дэвиса — Шаповалов выиграл сразу три матча, благодаря чему сборная Канады вышла в финальный раунд.

Шан

Цзюньчэн тем временем в начале октября дебютировал в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 47-й ракетки мира.

В конце сентября Шан выиграл титул в Чэнду. На домашнем турнире он отдал лишь один сет, победив Кэя Нисикори, Романа Сафиуллина, Александра Бублика, Янника Ханфмана и Лоренцо Музетти.

Правда, после этого китайский теннисист не лучшим образом выступил в Пекине. Здесь он сразу проиграл Бу Юнчаокете.

На «тысячнике» в Шанхае Шан уступил во втором круге испанцу Карлосу Алькарасу (2:6, 2:6).

После «Ролан Гаррос» Цзюньчэн не смог пройти первый круг только на одном турнире ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.78, победу Шана букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: скорее всего, очередной матч с участием Шаповалова получится нервным и затяжным. В данном случае есть смысл поставить на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.