Денис Шаповалов
Шан Цзюньчэн
Шаповалов
Денис не так давно кое-как вернулся в топ-100, но есть ощущение, что он там ненадолго.
После летнего турнира в Вашингтоне, на котором он был дисквалифицирован по ходу встречи с Беном Шелтоном, канадец до сих пор выиграл на уровне ATP лишь один матч.
Шаповалов прошел раунд на недавнем «Мастерсе» в Шанхае — после квалификации выиграл у Лоренцо Сонего, а во втором круге уступил Шелтону.
Перед этим Шаповалов не прошел первый раунд на «Мастерсе» в Монреале и на US Open, а также провалил «челленджер» в Орлеане.
Единственным приятным исключением стал Кубок Дэвиса — Шаповалов выиграл сразу три матча, благодаря чему сборная Канады вышла в финальный раунд.
Шан
Цзюньчэн тем временем в начале октября дебютировал в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 47-й ракетки мира.
В конце сентября Шан выиграл титул в Чэнду. На домашнем турнире он отдал лишь один сет, победив Кэя Нисикори, Романа Сафиуллина, Александра Бублика, Янника Ханфмана и Лоренцо Музетти.
Правда, после этого китайский теннисист не лучшим образом выступил в Пекине. Здесь он сразу проиграл Бу Юнчаокете.
На «тысячнике» в Шанхае Шан уступил во втором круге испанцу Карлосу Алькарасу (2:6, 2:6).
После «Ролан Гаррос» Цзюньчэн не смог пройти первый круг только на одном турнире ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.78, победу Шана букмекеры предлагают за 2.04.
Прогноз: скорее всего, очередной матч с участием Шаповалова получится нервным и затяжным. В данном случае есть смысл поставить на тотал геймов или сетов.
- 1.92Ван де Зандшульп — Бублик: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.96Циципас — Серундоло: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 2.04Этчеверри — Шелтон: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.