Торонто
Тампа-Бэй
«Торонто»
Турнирное положение: Новый чемпионат для «Торонто» начался традиционно весело, и присутствие канадского клуба в восьмерке сильнейших вполне обоснованно.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Торонто» потерпел всего лишь одно поражение, которое пришлось на игру против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Торонто — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы с больными игроками у «Торонто» продолжаются, и никакой точной информации по восстановлению Девара, Хаканпаа, Ярнкрока, Клинберга и Мермиса нет.
Общий тонус клуба: Встреча против «Тампы» будет изобиловать голевыми моментами, как с одной, так и с другой стороны.
«Тампа»
Турнирное положение: Начало сезона для «Тампы» получилось смазанным по причине непогоды в штате, поэтому клуб смог сыграть только четыре матча, но даже с ними коллектив Купера размещается на седьмой строчке Востока.
Последние матчи: Уровень демонстрируемого хоккея «Тампой» по-прежнему высока, а кучеров продолжает тащить на себе клуб. Именно он сейчас в лидерах бомбардирской гонки.
Травмированные игроки: Удивительно, что у «Тампы» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного хоккеиста.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет занимательной во всех смыслах, поскольку обе команды играют в атаку, нередко забывая про защиту собственных ворот.
Статистика для ставок
- Три из последних пяти очных противостояний не завершались в основное время матча
- В двух последних матчах между этими командами «Тампа» оформила в ворота «Торонто» 10 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.93, на гостей — 2.85.
Прогноз: В этом противостоянии расклад сил в пользу «Тампы»
- 1.96Сибирь — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 1.94Анахайм — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.68Сан-Хосе — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может растянуться на 65 минут
Ставка: П2 с коэффициентом 2.85
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95