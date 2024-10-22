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    «Тампа» увезет победу из Канады?

    «Торонто» — «Тампа». Ставка (к. 2.85), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Тампа»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 22 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Тампа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Октября 2024 года

    Торонто

  • НХЛ
    •  Торонто 02:30 Тампа-Бэй

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: Новый чемпионат для «Торонто» начался традиционно весело, и присутствие канадского клуба в восьмерке сильнейших вполне обоснованно.

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Торонто» потерпел всего лишь одно поражение, которое пришлось на игру против «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Торонто — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Проблемы с больными игроками у «Торонто» продолжаются, и никакой точной информации по восстановлению Девара, Хаканпаа, Ярнкрока, Клинберга и Мермиса нет.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Тампы» будет изобиловать голевыми моментами, как с одной, так и с другой стороны.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Начало сезона для «Тампы» получилось смазанным по причине непогоды в штате, поэтому клуб смог сыграть только четыре матча, но даже с ними коллектив Купера размещается на седьмой строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Уровень демонстрируемого хоккея «Тампой» по-прежнему высока, а кучеров продолжает тащить на себе клуб. Именно он сейчас в лидерах бомбардирской гонки.

    Травмированные игроки: Удивительно, что у «Тампы» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного хоккеиста.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет занимательной во всех смыслах, поскольку обе команды играют в атаку, нередко забывая про защиту собственных ворот.

    Статистика для ставок

    • Три из последних пяти очных противостояний не завершались в основное время матча

    • В двух последних матчах между этими командами «Тампа» оформила в ворота «Торонто» 10 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.93, на гостей — 2.85.

    Прогноз: В этом противостоянии расклад сил в пользу «Тампы»

    Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может растянуться на 65 минут

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.85

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95

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    «Торонто» — «Тампа»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Тампа» увезет победу из Канады?
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