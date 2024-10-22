В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 22 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Тампа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Новый чемпионат для «Торонто» начался традиционно весело, и присутствие канадского клуба в восьмерке сильнейших вполне обоснованно.

Последние матчи: В четырех последних матчах «Торонто» потерпел всего лишь одно поражение, которое пришлось на игру против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Травмированные игроки: Проблемы с больными игроками у «Торонто» продолжаются, и никакой точной информации по восстановлению Девара, Хаканпаа, Ярнкрока, Клинберга и Мермиса нет.

Общий тонус клуба: Встреча против «Тампы» будет изобиловать голевыми моментами, как с одной, так и с другой стороны.

«Тампа»

Турнирное положение: Начало сезона для «Тампы» получилось смазанным по причине непогоды в штате, поэтому клуб смог сыграть только четыре матча, но даже с ними коллектив Купера размещается на седьмой строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Уровень демонстрируемого хоккея «Тампой» по-прежнему высока, а кучеров продолжает тащить на себе клуб. Именно он сейчас в лидерах бомбардирской гонки.

Травмированные игроки: Удивительно, что у «Тампы» нет ни одного травмированного и дисквалифицированного хоккеиста.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» будет занимательной во всех смыслах, поскольку обе команды играют в атаку, нередко забывая про защиту собственных ворот.

Статистика для ставок

Три из последних пяти очных противостояний не завершались в основное время матча

В двух последних матчах между этими командами «Тампа» оформила в ворота «Торонто» 10 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.93, на гостей — 2.85.

Прогноз: В этом противостоянии расклад сил в пользу «Тампы»

Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может растянуться на 65 минут

Ставка: П2 с коэффициентом 2.85

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95