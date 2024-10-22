В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сочи». Игра пройдет 22 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Команда после 14-и сыгранных матчей занимает 8-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Салават Юлаев» имеет несколько встреч в запасе, по сравнению остальными лидерами в конференции.

Последние матчи: В прошлом поединке уфимцы проиграли «Трактору» со счетом 2:4. До этого «Салават Юлаев» еле-еле обыграл «Барыс» (3:2), забросив победную шайбу во 2-м периоде.

В последних 5-и матчах у команды только 2 победы. «Салават Юлаев» проиграл за этот период московскому «Динамо» (2:4) и ЦСКА (0:2), а также обыграл «Спартак» со счетом 5:2.

Не сыграют: Глеб Кузьмин и Ярослав Цулыгин (у обоих — травма).

Состояние команды: «Салават Юлаев» выступает не очень стабильно в последнее время. Да, у команды не самый удобный календарь, но уфимцы и в таких условиях должны показывает результат, которого пока что нет.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В составе «Салавата Юлаева» очень мощные легионеры, которые регулярно набирают очки, но к остальным игрокам пока есть вопросы. К примеру, форвард команды Данил Алалыкин не оправдывает ожидания, набрав всего 2 (1+1) очка в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев» до сих пор выглядит очень мощно. На бумаге уфимцы точно фавориты в предстоящем матче против «Сочи», но судя по последним матчам и у южной команды будет возможность набрать драгоценные очки.

«Сочи»

Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. «Сочи» продолжает борьбу за место в плей-офф, отставая от этой зоны на 4 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече сочинцам удалось обыграть на чужой площадке ЦСКА по буллитам (4:3 Б), а до этого «Сочи» и вовсе разгромил «Куньлунь» со счетом 4:0.

До китайской команды подопечные Сергея Зубова проиграли «Локомотиву» (1:2) и дважды «Витязь» со счетом 2:3 ОТ и 2:4. «Сочи» сменил серию поражений на серию побед.

Состояние команды: Подопечные Зубова провели отличный поединок против ЦСКА, выступая смело и уверенно. Несмотря на это, «Сочи» не удалось удержать преимущество в 2 шайбы.

Да, команда все равно является одним из главных аутсайдеров в своей конференции, но у «Сочи» точно есть потенциал. Если южане и дальше будут показывать такую же игру, как с ЦСКА, то шансы на выход в плей-офф точно есть.

Стоит отметить, что «Сочи» — худшая команда на Западе по результатам гостевых встреч, набрав всего 6 очков из 16-и возможных. Получится ли на сей раз набрать драгоценные баллы? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Сочи» выиграл 2 последних матча

В 4-х из 5-и последних очных встречах «Салават Юлаев» обыгрывал «Сочи»

В 12-и последних матчах «Салават Юлаев» пропускал минимум 2 шайбы за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.45, ничья — в 5.40, а победа «Сочи» — в 5.70.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: «Салават» стабильно пропускает несколько шайб за игру. Предстоящая встреча не будет исключением.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» 2 больше за 2.08.

Прогноз: «Салават Юлаев» начнет матч активно и наверняка выйдет вперед.

Ставка: Победа «Салавата Юлаева» в 1-м периоде за 1.85.