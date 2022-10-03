Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 08:00 мск. Рамос — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рамос

Рамос в конце сентября съездил на грунтовый «челленджер» в Дженоа, где смог пройти два раунда, прежде чем уступил итальянцу Андреа Пеллегрино.

Незадолго до этого Альберт помог сборной Испании выиграть один матч на Кубке Дэвиса, одержав победу над сербом Ласло Дьере.

На Открытом чемпионате США Рамос в первом раунде уверенно выиграл у словака Норберта Гомбоша, после чего проиграл Марину Чилича.

А главным успехом Рамоса во второй половине сезона стал выход в третий круг «Мастерса» в Монреале. 34-летний испанец преподнес сразу две мини-сенсации, выиграв у бельгийца Давида Гоффена и аргентинца Диего Шварцмана.

Медведев

Медведев пару недель назад обмолвился о том, «а почему бы не выиграть этой осенью 2000-3000 очков?». Похоже, Даниил слегка погорячился.

Вскоре после этого заявления россиянин провалил турнир в Метце. В первом же матче он уступил 37-летнему Стэну Ваврике.

На Открытом чемпионате США Медведев тоже разочаровал. В четвертом круге его остановил Ник Кирьос.

К слову, на «Мастерсе» в Монреале Даниил тоже уступил австралийцу. Правда, здесь это случилось еще во втором раунде.

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Относительно успешным для Медведева стал «Мастерс» в Цициннати, где он дошел до полуфинала.

В этом сезоне Медведев выиграл лишь один турнир. В начале июля российский теннисист взял титул в мексиканском Лос-Кабосе.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, уверены, что Медведев спокойно пройдет первый раунд. На Рамоса в этом матче можно поставить за 9.30.

Возможно, на грунте Рамос и смог бы удивить Медведеву, но на харде — без шансов. Плюс надо понимать, что после недавних провалов россиянин будет максимально настроен на результат.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-6,0) за 1.96.