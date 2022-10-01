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    Сможет ли Джокович разгромить Сафиуллина?

    Джокович — Сафиуллин. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Тель-Авиве 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Сафиуллин
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Романа Сафиуллина в полуфинале турнира в Тель-Авиве (Израиль). Матч пройдет 1 октября, начало — в 19:30 мск. Джокович — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак, как и ожидалось, приехал в Тель-Авив в отличной форме. И с настроем тоже нет никаких проблем — еще на прошлой неделе в матчах Кубке Лейвера было заметно, что серб очень сильно соскучился по теннису.

    В первом матче Джокович легко выиграл у испанца Пабло Андухара — 6:0, 6:3. По сути, игра превратилась в мастер-класс для соперника.

    В четвертьфинале Новак одержал победу над Вашеком Поспишилом — 7:6, 6:3. После матча Ноле признался, что ему было непросто в эмоциональном плане играть против канадца, с которым его давно связывают теплые дружеские отношения.

    В общем, Джокович, как обычно, в порядке. Вполне вероятно, что этой осенью он снова напомнит, кто на самом деле сейчас лучший теннисист мира.

    Сафиуллин

    Сафиуллин тем временем второй раз в сезоне и карьере вышел в полуфинал на турнире ATP.

    И на этой неделе можно было еще раз увидеть, что Роман действительно способен играть на серьезном уровне. Но стабильно показывать такой теннис ему, похоже, по-прежнему мешают последствия серьезной травмы плеча.

    В пятницу Сафиуллин одержал уверенную победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:1.

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    Во втором раунде российский теннисист спокойно разобрался с аргентинцем Томасом Этчеверри, который в начале турнира остановил Аслана Карацева. А в первом круге Сафиуллин одержал волевую победу над французом Уго Гренье.

    Прогноз и ставка

    Для букмекеров в этом матче все очевидно — они ждут очередную уверенную победу Джоковича. На Сафиуллина можно поставить за 10.50.

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    Но мы все-таки склоняемся к тому, что серб выиграет не чересчур разгромно. Достаточно вспомнить, что в начале года у Сафиуллина были классные матчи против Стефаноса Циципаса, Дениса Шаповалова и Янника Синнера.

    Ставка — тотал выигранных геймов Сафиуллина больше 7,0 за 1.92. Новак тоже не может постоянно всех громить.

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    Джокович — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Джокович разгромить Сафиуллина?
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