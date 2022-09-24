Самсонова — Чжан Шуай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Самсонова

Самсонова в пятницу подтвердила статус главной фаворитки турнира в японской столице.

Россиянка одержала уверенную победу над Гарбин Мугурусой — 6:4, 6:2. Если в первом сете шла действительно равная игра, то во второй партии быстро стало понятно, что испанка на данный момент не в состоянии остановить Самсонову.

Людмила дважды отдавала подачу, но при этом реализовала пять брейк-пойнтов. Россиянка регулярно использовала ошибки соперницы.

Самсонова дошла до полуфинала на трех из четырех последних турниров. В прошлом месяце она взяла титулы в Вашингтоне и Кливленде.

Чжан Шуай

Чжан тем временем тоже продолжает демонстрировать отличные результаты. Вряд ли кто-то мог подумать, что китаянка снова поднимется в топ-30, но в конечном итоге этот год стал для нее одним из лучших за долгое время.

В начале недели Чжан легко выиграла у японки Маи Хонтама, после чего одержала волевую победу над Каролин Гарсией. При этом второй и третий сеты она выиграла на тай-брейке.

Все прогнозы на теннис

А в четвертьфинале Чжан уверенно разобралась с хорваткой Петрой Мартич, которая перед этим остановила Каролину Плишкову.

Чжан на четвертом турнире подряд прошла как минимум два раунда.

Прогноз и ставка

На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Чжан Шуай букмекеры предлагают за 2.73.

Надо признать, что китаянка тоже здорово играет на этой неделе. Поэтому сейчас, пожалуй, лучше не трогать ставку на исход.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48.

Также можно рассмотреть ставку на тотал первого сета больше 9,5 гейма за 2.05.