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    • Самсонова выиграла у Мугурусы на турнире в Токио
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    Самсонова выйдет в финал в Токио?

    Самсонова — Чжан Шуай. Прогноз (к. 2.48) и ставки на турнир в Токио 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Чжан Шуай
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    Людмила Самсонова
    Самсонова — Чжан Шуай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 24 Сентября 2022 года
    Людмила Самсонова (Россия)
  • Токио. Мужчины
    •  Людмила Самсонова (Россия) 06:00 Чжан Шуай (Китай) Чжан Шуай (Китай)
  • Токио. Мужчины
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    Самсонова

    Самсонова в пятницу подтвердила статус главной фаворитки турнира в японской столице.

    Россиянка одержала уверенную победу над Гарбин Мугурусой — 6:4, 6:2. Если в первом сете шла действительно равная игра, то во второй партии быстро стало понятно, что испанка на данный момент не в состоянии остановить Самсонову.

    Людмила дважды отдавала подачу, но при этом реализовала пять брейк-пойнтов. Россиянка регулярно использовала ошибки соперницы.

    Самсонова дошла до полуфинала на трех из четырех последних турниров. В прошлом месяце она взяла титулы в Вашингтоне и Кливленде.

    Чжан Шуай

    Чжан тем временем тоже продолжает демонстрировать отличные результаты. Вряд ли кто-то мог подумать, что китаянка снова поднимется в топ-30, но в конечном итоге этот год стал для нее одним из лучших за долгое время.

    В начале недели Чжан легко выиграла у японки Маи Хонтама, после чего одержала волевую победу над Каролин Гарсией. При этом второй и третий сеты она выиграла на тай-брейке.

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    А в четвертьфинале Чжан уверенно разобралась с хорваткой Петрой Мартич, которая перед этим остановила Каролину Плишкову.

    Чжан на четвертом турнире подряд прошла как минимум два раунда.

    Прогноз и ставка

    На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Чжан Шуай букмекеры предлагают за 2.73.

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    Надо признать, что китаянка тоже здорово играет на этой неделе. Поэтому сейчас, пожалуй, лучше не трогать ставку на исход.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал первого сета больше 9,5 гейма за 2.05.

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    Самсонова — Чжан Шуай: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на теннис. Самсонова выйдет в финал в Токио?
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