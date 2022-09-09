Француженка Каролин Гарсия сыграет против Онс Жабер из Туниса в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 9 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Гарсия — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гарсия

Гарсия впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». Благодаря этому успеху на следующей неделе она вернется в топ-10.

В четвертьфинале француженка выиграла у Кори Гауфф — 6:3, 6:4. У Каролин не было какого-то ощутимого превосходства, но в ключевых моментах она сыграла лучше молодой американки.

На этом турнире Гарсия пока не отдала ни одного сета. Ранее она выиграла Камиллы Рахимовой, Анны Калинской, Бьянки Андрееску и Алисон Риске.

Победная серия Гарсии составляет уже 13 матчей. Перед американским мэйджором экс-четвертая ракетка мира выиграла крупный турнир в Цинциннати.

Жабер

Жабер тем временем вышла в полуфинал на втором «Большом шлеме» подряд. В начале июля она проиграла Елене Рыбакиной в финале Уимблдона.

В полуфинальном матче Онс остановила Айлу Томлянович (6:4, 7:6), которая перед этим выиграла у Серены Уильямс и Людмилы Самсоновой.

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В игре с австралийкой Жабер часто ошибалась в геймах на подаче, но соперница делала это еще чаще. Уверенной и на сто процентов закономерной эту победу нельзя назвать. Во втором себе теннисистка из Туниса отыгралась со счетом 3:5.

На текущем турнире Жабер пока что проиграла лишь один сет.

Прогноз и ставка

На Гарсию в этом матче можно поставить за 1.62, победу Жабер букмекеры предлагают за 2.43.

Есть одна интересная деталь: Гарсия с недавних пор работает с бывшим тренером Жабер. И подсказки этого человека могут стать ключевыми в предстоящем матче.

Ну и по игре француженка выглядит убедительнее своей соперницы. Может, не в двух сета, но Каролин, скорее всего, обыграет Жабер.

Ставка — победа Гарсии + тотал геймов больше 20,5 за 2.77.