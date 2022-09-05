Белоруска Виктория Азаренко сыграет против чешки Каролины Плишковой в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Азаренко — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азаренко

Азаренко 27-й раз вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». А на US Open она дошла до четвертого круга седьмой раз.

Виктория здорово провела предыдущие матчи. Разве что в первом круге у нее был небольшой сбой в игре против Эшлин Крюгер — экс-первая ракетка мира позволила 18-летней американке взять вторую партию, после чего, правда, легко забрала решающий сет.

Во втором раунде Азаренко легко обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 6:3. Соперница была максимально мотивирована, но на сегодняшний день теннисистки находятся на разном уровне.

А в третьем матче Азаренко разгромила хорватку Петру Мартич — 6:3, 6:0.

Плишкова

У Плишковой был не такой простой путь, уже в первых раундах ей пришлось играть против сильных соперниц.

В стартовом матче Каролина дожала Магду Линетт только на тай-брейке решающего сета.

Во втором раунде Плишкова выиграла у Мари Боузковой — 6:3, 6:2. Здесь было попроще.

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Но в третьем круге у Плишковой было настоящее испытание — встреча с Белиндой Бенчич. Швейцарка взяла первый сет, но Каролине все-таки удалось переломить ход событий. Чешская теннисистка совершила камбэк, уверенно взяв две партии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победы в предстоящем матче. На Азаренко можно поставить за 1.99, а на Плишкову — за 2.00.

Интересно, что после восьми предыдущих матчей между Викторией и Каролиной на данный момент ничья — 4:4.

В общем, очевидно, что это явно не тот случай, когда уместно заряжать на исход. Это лотерея.

Но наверняка Азаренко и Плишкова устроят затяжную зарубу.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.