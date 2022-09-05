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    Сможет ли Азаренко выиграть у Плишковой?

    Азаренко — Плишкова. Прогноз (к. 2.38) и ставки на US Open 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Плишкова
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко сыграет против чешки Каролины Плишковой в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:30 мск. Азаренко — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 05 Сентября 2022 года

    Азаренко

    Азаренко 27-й раз вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». А на US Open она дошла до четвертого круга седьмой раз.

    Виктория здорово провела предыдущие матчи. Разве что в первом круге у нее был небольшой сбой в игре против Эшлин Крюгер — экс-первая ракетка мира позволила 18-летней американке взять вторую партию, после чего, правда, легко забрала решающий сет.

    Во втором раунде Азаренко легко обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 6:3. Соперница была максимально мотивирована, но на сегодняшний день теннисистки находятся на разном уровне.

    А в третьем матче Азаренко разгромила хорватку Петру Мартич — 6:3, 6:0.

    Плишкова

    У Плишковой был не такой простой путь, уже в первых раундах ей пришлось играть против сильных соперниц.

    В стартовом матче Каролина дожала Магду Линетт только на тай-брейке решающего сета.

    Во втором раунде Плишкова выиграла у Мари Боузковой — 6:3, 6:2. Здесь было попроще.

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    Но в третьем круге у Плишковой было настоящее испытание — встреча с Белиндой Бенчич. Швейцарка взяла первый сет, но Каролине все-таки удалось переломить ход событий. Чешская теннисистка совершила камбэк, уверенно взяв две партии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победы в предстоящем матче. На Азаренко можно поставить за 1.99, а на Плишкову — за 2.00.

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    Интересно, что после восьми предыдущих матчей между Викторией и Каролиной на данный момент ничья — 4:4.

    В общем, очевидно, что это явно не тот случай, когда уместно заряжать на исход. Это лотерея.

    Но наверняка Азаренко и Плишкова устроят затяжную зарубу.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Азаренко — Плишкова: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Азаренко выиграть у Плишковой?
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