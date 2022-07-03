ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона Иван ФедотовТак не доставайся ж ты никому. ЦСКА пытается отправить вратаря Федотова в армию Йозеф ЦиннбауэрЗиц-председатель. Зачем «Локомотиву» тренер-ноунейм?
  • 14:33
    • Официально: Мхитарян — игрок «Интера»
  • 12:48
    • «Сочи» продлил контракт с Жоаозиньо
  • 12:19
    • Намли приостановил контракт с «Краснодаром»
  • 10:37
    • «Челси» готов отпустить Зиеша в «Милан». Клубы обсуждают условия сделки
  • 10:24
    • Полузащитник «Лидса» близок к переходу в «Манчестер Сити»
  • 10:06
    • Хачатурянц: Суперкубок России в Петербурге — это нарушение спортивного принципа
    Все новости спорта

    Остапенко выйдет в четвертьфинал Уимблдона?

    Мария — Остапенко. Прогноз (к. 1.87) и ставки на Уимблдон 3 июля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на WTA Прогнозы на Елена Остапенко
    Прогноз и ставки на Мария — Остапенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алена Остапенко
    Латвийская теннисистка Алена Остапенко сыграет против немки Татьяны Марии в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Мария — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2022 года
    Татьяна Мария (Германия)
  • Уимблдон. Женщины
    •  Татьяна Мария (Германия) 13:00 Елена Остапенко (Латвия) Елена Остапенко (Латвия)
  • Истборн. Женщины
    •

    Мария

    Мария впервые в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в третий круг в 2015 году.

    На самом деле, 34-летняя теннисистка не перестает удивлять. В третьем раунде она выиграла в двух сетах у гречанки Марии Саккари. Это первая победа немки над соперницей из топ-10 с 2019 года.

    Кроме того, Мария выиграла у австралийки Астры Шармы и румынки Сораны Кырсти.

    Также интересно, что в апреле прошлого года Татьяна родила вторую дочь, а уже в августе вернулась в тур.

    Остапенко

    Остапенко вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема» впервые с Уимблдона-2018, на котором она добралась до полуфинала.

    В пятницу Алена одержала волевую победу над Ириной Бегу. После не очень удачного первого сета она отдала румынской теннисистке лишь два гейма.

    Все прогнозы на Уимблдон

    Во втором раунде Остапенко разгромила Янину Викмайер. В этом матче латвийская теннисистка показала классный агрессивный теннис, выполнив 45 виннерсов.

    Перед Уимблдоном Остапенко дошла до финала на турнире в Истбурне.

    Прогноз и ставка

    На Марию в этом матче можно поставить за 4.75, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.22.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Алена легко выиграет, если обойдется без лишних эмоций, который очень часто становятся ее главным соперником.

    А так, в превосходстве Остапенко нет никаких сомнений. Ее агрессивная игра станет серьезным испытанием для немецкой теннисистки.

    Ставка — победа Остапенко с форой по геймам (-5,0) за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Спартак — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Бадоса — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атырау — Тараз
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Белшина — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Спартак — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Сонего — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кирьос — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.87
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жувентуде — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Годой Крус — Колон Санта Фе
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Джойс — Хаммер
  • Бокс
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мария — Остапенко: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на теннис. Остапенко выйдет в четвертьфинал Уимблдона?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры