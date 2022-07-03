Латвийская теннисистка Алена Остапенко сыграет против немки Татьяны Марии в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Мария — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мария

Мария впервые в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в третий круг в 2015 году.

На самом деле, 34-летняя теннисистка не перестает удивлять. В третьем раунде она выиграла в двух сетах у гречанки Марии Саккари. Это первая победа немки над соперницей из топ-10 с 2019 года.

Кроме того, Мария выиграла у австралийки Астры Шармы и румынки Сораны Кырсти.

Также интересно, что в апреле прошлого года Татьяна родила вторую дочь, а уже в августе вернулась в тур.

Остапенко

Остапенко вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема» впервые с Уимблдона-2018, на котором она добралась до полуфинала.

В пятницу Алена одержала волевую победу над Ириной Бегу. После не очень удачного первого сета она отдала румынской теннисистке лишь два гейма.

Все прогнозы на Уимблдон

Во втором раунде Остапенко разгромила Янину Викмайер. В этом матче латвийская теннисистка показала классный агрессивный теннис, выполнив 45 виннерсов.

Перед Уимблдоном Остапенко дошла до финала на турнире в Истбурне.

Прогноз и ставка

На Марию в этом матче можно поставить за 4.75, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.22.

Алена легко выиграет, если обойдется без лишних эмоций, который очень часто становятся ее главным соперником.

А так, в превосходстве Остапенко нет никаких сомнений. Ее агрессивная игра станет серьезным испытанием для немецкой теннисистки.

Ставка — победа Остапенко с форой по геймам (-5,0) за 1.87.