Мария
Мария впервые в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в третий круг в 2015 году.
На самом деле, 34-летняя теннисистка не перестает удивлять. В третьем раунде она выиграла в двух сетах у гречанки Марии Саккари. Это первая победа немки над соперницей из топ-10 с 2019 года.
Кроме того, Мария выиграла у австралийки Астры Шармы и румынки Сораны Кырсти.
Также интересно, что в апреле прошлого года Татьяна родила вторую дочь, а уже в августе вернулась в тур.
Остапенко
Остапенко вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема» впервые с Уимблдона-2018, на котором она добралась до полуфинала.
В пятницу Алена одержала волевую победу над Ириной Бегу. После не очень удачного первого сета она отдала румынской теннисистке лишь два гейма.
Во втором раунде Остапенко разгромила Янину Викмайер. В этом матче латвийская теннисистка показала классный агрессивный теннис, выполнив 45 виннерсов.
Перед Уимблдоном Остапенко дошла до финала на турнире в Истбурне.
Прогноз и ставка
На Марию в этом матче можно поставить за 4.75, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.22.
Алена легко выиграет, если обойдется без лишних эмоций, который очень часто становятся ее главным соперником.
А так, в превосходстве Остапенко нет никаких сомнений. Ее агрессивная игра станет серьезным испытанием для немецкой теннисистки.
Ставка — победа Остапенко с форой по геймам (-5,0) за 1.87.