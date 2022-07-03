Серб Новак Джокович сыграет против нидерландца Тима ван Рейтховена в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Джокович — ван Рейтховен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Если судить по первым раундам, то Джоковича можно смело назвать явным фаворитом текущего турнира.

В стартовом матче у Новака были небольшие проблемы против южнокорейца Квон Сун Ву, но после этого он провел два ярких мастер-класса.

В первом случае Джокович разгромил австралийца Танаси Коккинакиса, а во втором — Миомира Кецмановича.

В игре против Кецмановича первую партию Ноле забрал со счетом 6:0. В дальнейшем Джокович играл не так агрессивно, по-видимому переживая за моральное состояние своего соотечественника.

Ван Рейтховен

Ван Рейтховен тем временем стал главным открытием травяного сезона. Странно, что он только сейчас заявил о себе.

В первой половине июня 25-летний нидерландец стал победителем турнира в Хертогенбоге, благодаря чему поднялся в рейтинге с 205 на 104 место.

Безусловно, многие были шокированы тем, что ван Рейтховену удалось обыграть сначала Феликса Оже-Альяссима, а потом и Даниила Медведева. При этом россиянина Тим разгромил.

Все прогнозы на Уимблдон

На Уимблдоне ван Рейтховен пока ни разу не давал повода назвать его недавний успех случайным.

В третьем раунде британского мэйджора нидерландский теннисист уверенно выиграл у Николоза Басилашвили, а перед этим разобрался с Федерико Дельбонисом и Райли Опелкой.

Прогноз и ставка

Букмекеры, разумеется, не верят в сенсацию. На ван Рейтховена можно поставить за 17.00.

Да, не так давно ван Рейтховен спокойно обыграл Медведева, поэтому аргумент «он же еще ни разу не играл против Джоковича» здесь точно не подходит. Тим и с Медведевым никогда не играл до встречи в финале турнира в Хертогенбоше, но это не помешало ему отправить россиянина в теннисный нокаут.

И все-таки очень сомнительно, что нидерландец станет проблемой для Новака. В недавних матчах серб продемонстрировал космический уровень.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов меньше 31,5 за 1.92.

Возможно, в одной партии и будет борьба, интрига, но не более того. Прямо сейчас Джокович лучший игрок на траве.