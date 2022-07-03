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    Сможет ли ван Рейтховен удивить Джоковича?

    Джокович — ван Рейтховен. Прогноз (к. 1.92) и ставки на Уимблдон 3 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — ван Рейтховен
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против нидерландца Тима ван Рейтховена в четвертом круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Джокович — ван Рейтховен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2022 года
    Новак Джокович (Сербия)
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    •  Новак Джокович (Сербия) 13:00 Tim van Rijthoven Tim van Rijthoven
  • Уимблдон. Мужчины
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    Джокович

    Если судить по первым раундам, то Джоковича можно смело назвать явным фаворитом текущего турнира.

    В стартовом матче у Новака были небольшие проблемы против южнокорейца Квон Сун Ву, но после этого он провел два ярких мастер-класса.

    В первом случае Джокович разгромил австралийца Танаси Коккинакиса, а во втором — Миомира Кецмановича.

    В игре против Кецмановича первую партию Ноле забрал со счетом 6:0. В дальнейшем Джокович играл не так агрессивно, по-видимому переживая за моральное состояние своего соотечественника.

    Ван Рейтховен

    Ван Рейтховен тем временем стал главным открытием травяного сезона. Странно, что он только сейчас заявил о себе.

    В первой половине июня 25-летний нидерландец стал победителем турнира в Хертогенбоге, благодаря чему поднялся в рейтинге с 205 на 104 место.

    Безусловно, многие были шокированы тем, что ван Рейтховену удалось обыграть сначала Феликса Оже-Альяссима, а потом и Даниила Медведева. При этом россиянина Тим разгромил.

    Все прогнозы на Уимблдон

    На Уимблдоне ван Рейтховен пока ни разу не давал повода назвать его недавний успех случайным.

    В третьем раунде британского мэйджора нидерландский теннисист уверенно выиграл у Николоза Басилашвили, а перед этим разобрался с Федерико Дельбонисом и Райли Опелкой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, разумеется, не верят в сенсацию. На ван Рейтховена можно поставить за 17.00.

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    Да, не так давно ван Рейтховен спокойно обыграл Медведева, поэтому аргумент «он же еще ни разу не играл против Джоковича» здесь точно не подходит. Тим и с Медведевым никогда не играл до встречи в финале турнира в Хертогенбоше, но это не помешало ему отправить россиянина в теннисный нокаут.

    И все-таки очень сомнительно, что нидерландец станет проблемой для Новака. В недавних матчах серб продемонстрировал космический уровень.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов меньше 31,5 за 1.92.

    Возможно, в одной партии и будет борьба, интрига, но не более того. Прямо сейчас Джокович лучший игрок на траве.

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    Джокович — ван Рейтховен: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли ван Рейтховен удивить Джоковича?
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