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    Касаткина продлит серию побед над Саккари?

    Саккари — Касаткина. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Мадриде 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Саккари — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против гречанки Марии Саккари во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Саккари — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саккари

    У Саккари на старте турнира был сложнейший матч против Мэдисон Киз. Гречанка сделала камбэка после проигрыша на тай-брейке первого сета.

    Грунтовую часть сезона Мария открыла в Штутгарте, где в первом же матче из-за повреждения проиграла немке Лауре Зигемунд.

    Кроме того, Саккари неудачно выступила в Майами, где тоже не прошла ни одного раунда. Но перед этим у пятой ракетки мира все-таки была серия успешных турниров.

    В Индиан-Уэллсе и Санкт-Петербурге Мария дошла до финала, а в Дохе остановилась после полуфинала.

    В контексте предстоящего матча также можно отметить, что Саккари в прошлом году добралась до полуфинала на «Ролан Гаррос».

    Касаткина

    У Касаткиной первый матч в Мадриде тоже получился нервным. Россиянка одержала волевую победу над Анной Бондар.

    Обе теннисистки очень много ошибались на своей подаче, но Дарья, в конце концов, в решающей партии сыграла чуть лучше соперницы.

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    В Штутгарте Касаткина, как известно, тоже преодолела первый круг, но после этого уступила Онс Жабер.

    Прогноз и ставка

    На Саккари в этом матче можно поставить за 1.43, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.92.

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    Как ни странно, Дарья еще ни разу не проигрывала Саккари. Три предыдущих матча между ними завершились в пользу россиянки. Правда, последний раз они встречались еще в 2018 году в Монреале. Мария с тех пор не просто прибавила — сейчас она одна из лучших в мире.

    В общем, Касаткина поборется, конечно, но — проиграет.

    Ставка — победа Саккари в двух сетах за 1.97.

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    Саккари — Касаткина: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на теннис. Касаткина продлит серию побед над Саккари?
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