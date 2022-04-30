Россиянка Дарья Касаткина сыграет против гречанки Марии Саккари во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Саккари — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

У Саккари на старте турнира был сложнейший матч против Мэдисон Киз. Гречанка сделала камбэка после проигрыша на тай-брейке первого сета.

Грунтовую часть сезона Мария открыла в Штутгарте, где в первом же матче из-за повреждения проиграла немке Лауре Зигемунд.

Кроме того, Саккари неудачно выступила в Майами, где тоже не прошла ни одного раунда. Но перед этим у пятой ракетки мира все-таки была серия успешных турниров.

В Индиан-Уэллсе и Санкт-Петербурге Мария дошла до финала, а в Дохе остановилась после полуфинала.

В контексте предстоящего матча также можно отметить, что Саккари в прошлом году добралась до полуфинала на «Ролан Гаррос».

Касаткина

У Касаткиной первый матч в Мадриде тоже получился нервным. Россиянка одержала волевую победу над Анной Бондар.

Обе теннисистки очень много ошибались на своей подаче, но Дарья, в конце концов, в решающей партии сыграла чуть лучше соперницы.

Все прогнозы на теннис

В Штутгарте Касаткина, как известно, тоже преодолела первый круг, но после этого уступила Онс Жабер.

Прогноз и ставка

На Саккари в этом матче можно поставить за 1.43, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.92.

Как ни странно, Дарья еще ни разу не проигрывала Саккари. Три предыдущих матча между ними завершились в пользу россиянки. Правда, последний раз они встречались еще в 2018 году в Монреале. Мария с тех пор не просто прибавила — сейчас она одна из лучших в мире.

В общем, Касаткина поборется, конечно, но — проиграет.

Ставка — победа Саккари в двух сетах за 1.97.