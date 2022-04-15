Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Давидович-Фокина — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Давидович-Фокина второй год подряд дошел в Монте-Карло до четвертьфинал. И на этот раз это действительно особенное достижение для испанца.

Дело в том, что во втором круге Алехандро выиграл у самого Новака Джоковича. И это, пожалуй, был пока что его лучший матч в карьере.

Давидович-Фокина не оставил Новаку шансов в первом сете, во втором уступил на тай-брейке, а в третьем, решающем, отдал первой ракетке мира всего лишь один гейм.

По словам Джоковича, в заключительной партии он уже с трудом передвигался по корту, но все-таки главная причина его поражения — шикарный теннис соперника.

В третьем круге Давидович-Фокина одержал уверенную победу над бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:4, 6:1.

Фриц

Фриц тем временем впервые добрался в Монте-Карло до четвертьфинала. Подобных успехов на грунте у него ранее не было.

Как ни странно, но пока что самым сложным на этом турнире для Тейлора был матч против 430-й ракетки мира Лукаса Катарины. Американец, похоже, был уверен, что без особых усилий обыграет представителя Монако.

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После победы над Марином Чиличем во втором раунде Фриц в следующем матче выиграл у Себастьяна Корды, который перед этим остановил Карлоса Алькарса. Как и ожидалось, победил тот, кто чуть меньше ошибался на своей подаче.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.83, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.06.

Давидович-Фокина провел невероятный матч против Джоковича, после которого легко представить, что он и у Фрица выиграет. Американец, конечно, будет напрягать испанца своей подаче, но этого далеко не всегда достаточно для победы.

Ставка — победа Давидовича-Фокины за 1.83.