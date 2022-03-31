Россиянин Даниил Медведев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 31 марта, начало — в 20:00 мск. Медведев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев идеально провел три предыдущих матча, до сих пор не проиграв ни одного сета.

По всей видимости, неприятное поражение от Гаэля Монфиса в Индиан-Уэллсе заставило Даниила задуматься о своей игре и ошибках. Во всяком случае, играет он сейчас заметно лучше.

В четвертом круге Медведев уверенно выиграл у Дженсона Бруксби. В первом сете была борьба, а во втором российский теннисист отдал американцу лишь один гейм.

Матчи против Энди Маррея и Педро Мартинеса тоже не стали для Медведева большой проблемой.

Хуркач

Хуркач тем временем второй год подряд дошел в Майами до четвертьфинала. Более того, он продолжает защиту титула — в прошлом сезоне поляк сенсационно стал победителем турнира.

В четвертом круге Хуберт одержал победу над Ллойдом Харрисом. Как и в предыдущих матчах, ключевым нюансом стала классная игра Хуркача на собственной подаче.

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Но при этом стоит отметить, что на приеме Хуркач тоже довольно опасен. Конечно, не так, как Медведев, но расслабляться точно нельзя.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.29, победу Хуркача букмекеры предлагают за 4.35.

Медведев в случае победы в предстоящем матче и выхода в полуфинал вернется в рейтинге на первое место. Мотивация Хуркача заключается в том, чтобы продолжить защиту титула.

В общем, на корте, скорее всего, будет очень жарко, обоим теннисистам есть за что сражаться.

И к слову, в прошлом году у Даниила было три тяжелейших матча против Хуберта. В первом он проиграл поляку на Уимблдоне, после чего взял реванш в Торонто и Париже. Но даже в тех матчах, где он проиграл, Хуркач все равно смог взять по сету.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.78.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.16.