Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Карлоса Алькараса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:00 мск. Циципас — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Циципас в третьем круге одержал уверенную победу над Алексом Де Минаур. Это был матч, в котором грек почти не ошибался.

Достаточно сказать, что австралиец так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.

Чуть сложнее было в матче против Джей-Джей Вульфа, который на кураже забрал вторую партию, но в решающей взял лишь один гейм.

Но в целом важно подчеркнуть, что ничего особенного Циципас пока не показал на текущем турнире, как, впрочем, и на остальных.

Алькарас

Алькарас тем временем легко прошел предыдущие раунды. При этот никак нельзя сказать, что ему достались простые соперники.

В первом матче Карлос одержал победу над Мартоном Фучовичем. Венгр быстро понял, что не справится с 18-летним испанцем.

Встреча с Марином Чиличем получилась более напряженной. Но Алькарасу все равно оказалось достаточно двух сетов для победы. У хорвата был лишь один брейк-пойнт, который он, конечно же, не реализовал.

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В 13-ти предыдущих матчах Алькарас не смог выиграть только у Рафаэля Надаля в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 2.62, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.54.

У Циципаса в прошлом году был эпичнейший матч против Алькараса на US Open. И грек тогда проиграл в пятисетовом триллере. Именно в той игре Карлос впервые заявил о себе на весь теннисный мир.

Судя по тем заявлениям, который Стефанос сделал перед встречей с испанцем, он побаивается своего соперника. И его можно понять, глядя на невероятно мощную и агрессивную игру Алькараса.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55. На исход в этом матче все-таки опасно ставить.