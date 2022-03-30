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    Сможет ли Циципас взять реванш у Алькараса?

    Циципас — Алькарас. Прогноз (к. 2.55) и ставки на «Мастерс» в Майами 30 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Карлоса Алькараса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:00 мск. Циципас — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 30 Марта 2022 года
    Стефанос Циципас (Греция)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Стефанос Циципас (Греция) 02:00 Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz
  • Майами. Мужчины
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    Циципас

    Циципас в третьем круге одержал уверенную победу над Алексом Де Минаур. Это был матч, в котором грек почти не ошибался.

    Достаточно сказать, что австралиец так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.
    Чуть сложнее было в матче против Джей-Джей Вульфа, который на кураже забрал вторую партию, но в решающей взял лишь один гейм.

    Но в целом важно подчеркнуть, что ничего особенного Циципас пока не показал на текущем турнире, как, впрочем, и на остальных.

    Алькарас

    Алькарас тем временем легко прошел предыдущие раунды. При этот никак нельзя сказать, что ему достались простые соперники.

    В первом матче Карлос одержал победу над Мартоном Фучовичем. Венгр быстро понял, что не справится с 18-летним испанцем.

    Встреча с Марином Чиличем получилась более напряженной. Но Алькарасу все равно оказалось достаточно двух сетов для победы. У хорвата был лишь один брейк-пойнт, который он, конечно же, не реализовал.

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    В 13-ти предыдущих матчах Алькарас не смог выиграть только у Рафаэля Надаля в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 2.62, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.54.

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    У Циципаса в прошлом году был эпичнейший матч против Алькараса на US Open. И грек тогда проиграл в пятисетовом триллере. Именно в той игре Карлос впервые заявил о себе на весь теннисный мир.

    Судя по тем заявлениям, который Стефанос сделал перед встречей с испанцем, он побаивается своего соперника. И его можно понять, глядя на невероятно мощную и агрессивную игру Алькараса.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.55. На исход в этом матче все-таки опасно ставить.

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    Циципас — Алькарас: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас взять реванш у Алькараса?
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