Стивенс
Стивенс в этом сезоне пока что успела сыграть только на двух турнирах. Но, как ни странно, американка уже успела приятно удивить.
В конце февраля Слоун выиграла турнир в мексиканской Гвадалахаре. В финале экс-третья ракетка мира одержала победу над чешской теннисисткой Мари Боузковой.
На Открытом чемпионате Австралии Стивенс проиграла в первом раунде британке Эмме Радукану.
Лучшим результатом Стивенс в Индиан-Уэллс остается выход в четвертьфинал в 2014 году.
Осака
Для Осаки предстоящий матч будет первым после Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне Наоми вылетела уже после первого круга. Японская теннисистка неожиданно проиграла Аманде Анисимовой.
В начале января Осака выиграла три матча на турнире в Мельбурне, после чего снялась из-за небольшого повреждения.
Прогноз и ставка
На Стивенс в этом матче можно поставить за 3.10, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.39.
Осаку сложно назвать явным фаворитом в предстоящем матче. Японка наверняка регулярно тренируется, но это никогда не заменит в полной мере соревновательную практику.
В общем, маловероятно, что Наоми удастся выиграть в пределах двух сетов. Да и вообще, не факт, что она сможет сможет выйти в следующий раунд.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.65.