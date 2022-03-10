Японка Наоми Осака сыграет против американки Слоун Стивенс в первом круге турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:00 мск. Стивенс — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Стивенс

Стивенс в этом сезоне пока что успела сыграть только на двух турнирах. Но, как ни странно, американка уже успела приятно удивить.

В конце февраля Слоун выиграла турнир в мексиканской Гвадалахаре. В финале экс-третья ракетка мира одержала победу над чешской теннисисткой Мари Боузковой.

На Открытом чемпионате Австралии Стивенс проиграла в первом раунде британке Эмме Радукану.

Лучшим результатом Стивенс в Индиан-Уэллс остается выход в четвертьфинал в 2014 году.

Осака

Для Осаки предстоящий матч будет первым после Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне Наоми вылетела уже после первого круга. Японская теннисистка неожиданно проиграла Аманде Анисимовой.

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В начале января Осака выиграла три матча на турнире в Мельбурне, после чего снялась из-за небольшого повреждения.

Прогноз и ставка

На Стивенс в этом матче можно поставить за 3.10, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.39.

Осаку сложно назвать явным фаворитом в предстоящем матче. Японка наверняка регулярно тренируется, но это никогда не заменит в полной мере соревновательную практику.

В общем, маловероятно, что Наоми удастся выиграть в пределах двух сетов. Да и вообще, не факт, что она сможет сможет выйти в следующий раунд.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.65.