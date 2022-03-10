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    Все новости спорта

    Стивенс обыграет Осаку в Индиан-Уэллс?

    Стивенс — Осака. Прогноз (к. 2.65) и ставки на турнир в Индиан-Уэллс 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Стивенс — Осака
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против американки Слоун Стивенс в первом круге турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:00 мск. Стивенс — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 10 Марта 2022 года
    Слоан Стивенс (США)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •  Слоан Стивенс (США) 22:00 Наоми Осака (Япония) Наоми Осака (Япония)
  • Мельбурн. Женщины
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    Стивенс

    Стивенс в этом сезоне пока что успела сыграть только на двух турнирах. Но, как ни странно, американка уже успела приятно удивить.

    В конце февраля Слоун выиграла турнир в мексиканской Гвадалахаре. В финале экс-третья ракетка мира одержала победу над чешской теннисисткой Мари Боузковой.

    На Открытом чемпионате Австралии Стивенс проиграла в первом раунде британке Эмме Радукану.

    Лучшим результатом Стивенс в Индиан-Уэллс остается выход в четвертьфинал в 2014 году.

    Осака

    Для Осаки предстоящий матч будет первым после Открытого чемпионата Австралии.

    В Мельбурне Наоми вылетела уже после первого круга. Японская теннисистка неожиданно проиграла Аманде Анисимовой.

    Все прогнозы на теннис

    В начале января Осака выиграла три матча на турнире в Мельбурне, после чего снялась из-за небольшого повреждения.

    Прогноз и ставка

    На Стивенс в этом матче можно поставить за 3.10, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.39.

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    Осаку сложно назвать явным фаворитом в предстоящем матче. Японка наверняка регулярно тренируется, но это никогда не заменит в полной мере соревновательную практику.

    В общем, маловероятно, что Наоми удастся выиграть в пределах двух сетов. Да и вообще, не факт, что она сможет сможет выйти в следующий раунд.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.65.

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    Стивенс — Осака: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на теннис. Стивенс обыграет Осаку в Индиан-Уэллс?
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