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    Швентек тоже проиграет Канепи?

    Швентек — Канепи. Прогноз (к. 1.98) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Канепи
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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против эстонки Кайи Канепи в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января, начало — в 05:00 мск. Швентек — Канепи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 26 Января 2022 года
    Ига Свёнтек (Польша)
  • Australian Open. Женщины
    •  Ига Свёнтек (Польша) 05:00 Кайя Канепи (Эстония) Кайя Канепи (Эстония)
  • Australian Open. Женщины
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    Швентек

    Швентек впервые дошла на австралийском мэйджоре до четвертьфинала. До этого ее лучшим результатом в Мельбурне был четвертый круг.

    В понедельник Ига выиграла у Сораны Кырсти. Матч, вопреки ожиданиям, получился непростым. Румынка взяла первый сет, долго сопротивлялась во втором, но Швентек все-таки смогла расшатать игру соперницы.

    Но ошибок в игре польской теннисистки все равно хватало. Кырстя несколько раз делала обратный брейк, когда казалось, что Швентек полностью контролирует ситуация.

    Кроме того, Ига ужасно играла на второй подаче, выиграв лишь 24 процента очков. Это очень мало.

    Канепи

    Канепи впервые вышла в 1/4 финала Australian Open. Теперь у нее есть четвертьфиналы на всех турнирах «Большого шлема».

    В четвертом круге 36-летняя эстонка сенсационно выиграла у Арины Соболенко. Хотя в матче был момент, когда казалось, что белоруска своего не упустит.

    В третьем сете при счете 5:4 Кайя не реализовала три матчбола. Соболенко отыгралась, сразу же взяла свою подачу, но у Канепи даже после такого потрясения нашлись силы, чтобы перевести игру в решающий тай-брейке. Обе теннисистки продолжили много ошибаться, но Соболенко делала это чаще.

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    В любом случае, для Канепи это просто невероятный результат. Также стоит добавить, что в первом круге она остановила Анжелику Кербер.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.23, победу Канепи букмекеры предлагают за 4.60.

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    В женском турнире так много неожиданных результатов, что уже вряд ли что-то может удивить. И все же мы склоняемся к тому, что Швентек спокойно обыграет Канепи.

    Все-таки в предыдущем матче Канепи очень помогали бесконечные ошибки Соболенко, которая в решающем сете умудрилась сделать три двойные ошибки в одном гейме. От Швентек эстонка таких подарков точно не получит, а без них будет очень сложно.

    Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-5,0) за 1.98.

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    Швентек — Канепи: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на теннис. Швентек тоже проиграет Канепи?
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