Британец Энди Маррей сыграет против американца Райли Опелки в полуфинале турнира в Сиднее. Матч пройдет 14 января, начало — в 07:00 мск. Опелка — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Опелка

Опелка начал сезон на турнире в Мельбурне. В первом же матче американец проиграл соотечественнику Максиму Кресси, который в итоге добрался до финала. Соперник взял два сета на тай-брейке.

В Сиднее Райли тоже стартовал сразу со второго раунда. На этот раз он уверенно обыграл австралийца Джордана Томпсона, который так и не понял, как противостоять пушечной подаче американского гиганта.

В четвертьфинале Опелке снова для победы хватило двух сетов. 25-я ракетка мира обыграл соотечественника Брэндона Накашиму.

Маррей

Маррей тем временем вышел в полуфинал на уровне ATP впервые с октября 2019 года, когда он взял титул в Антверпене. После этого были сложная операция по замене тазобедоенного сустава, долгий период восстановление и непростое возвращение на корт.

Но, похоже, Энди возвращается на тот уровень, когда он может бороться даже за трофеи.

Хотя начало сезона получилось неприятным. На турнире в Мельбурне бывшая первая ракетка мира сенсационно уступил аргентинцу Факундо Банису. Неприятное поражение, но самое главное, что британец быстро пришел в себя.

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В Сиднее, где он в разное время пять раз доходил до финала, Маррей начал с победы над Виктором Дурасовичем, после чего выиграл в трех сетах у Николоза Басилашвили. Матч с грузином продолжался больше трех часов. Несмотря на это, Энди нашел в себе силы на встречу с Давидом Гоффеном. Маррей легко забрал первый сет, после чего бельгиец снялся из травмы колена.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Маррея, и на победу Опелки можно поставить за 1.91.

Энди придется непросто, прежде всего, на приеме. У Опелки, как известно, возможно, самая сильная подача в туре. А когда у американца еще и с точностью все в порядке, то остановить его действительно сложно.

Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.08.

Также можно рассмотреть ставку тотал сетов больше 2,5 за 2.43.