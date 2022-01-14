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    Сможет ли Маррей обыграть Опелку и выйти в финал в Сиднее?

    Опелка — Маррей. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Сиднее 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Опелка — Маррей
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против американца Райли Опелки в полуфинале турнира в Сиднее. Матч пройдет 14 января, начало — в 07:00 мск. Опелка — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Опелка

    Опелка начал сезон на турнире в Мельбурне. В первом же матче американец проиграл соотечественнику Максиму Кресси, который в итоге добрался до финала. Соперник взял два сета на тай-брейке.

    В Сиднее Райли тоже стартовал сразу со второго раунда. На этот раз он уверенно обыграл австралийца Джордана Томпсона, который так и не понял, как противостоять пушечной подаче американского гиганта.

    В четвертьфинале Опелке снова для победы хватило двух сетов. 25-я ракетка мира обыграл соотечественника Брэндона Накашиму.

    Маррей

    Маррей тем временем вышел в полуфинал на уровне ATP впервые с октября 2019 года, когда он взял титул в Антверпене. После этого были сложная операция по замене тазобедоенного сустава, долгий период восстановление и непростое возвращение на корт.

    Но, похоже, Энди возвращается на тот уровень, когда он может бороться даже за трофеи.
    Хотя начало сезона получилось неприятным. На турнире в Мельбурне бывшая первая ракетка мира сенсационно уступил аргентинцу Факундо Банису. Неприятное поражение, но самое главное, что британец быстро пришел в себя.

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    В Сиднее, где он в разное время пять раз доходил до финала, Маррей начал с победы над Виктором Дурасовичем, после чего выиграл в трех сетах у Николоза Басилашвили. Матч с грузином продолжался больше трех часов. Несмотря на это, Энди нашел в себе силы на встречу с Давидом Гоффеном. Маррей легко забрал первый сет, после чего бельгиец снялся из травмы колена.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Маррея, и на победу Опелки можно поставить за 1.91.

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    Энди придется непросто, прежде всего, на приеме. У Опелки, как известно, возможно, самая сильная подача в туре. А когда у американца еще и с точностью все в порядке, то остановить его действительно сложно.

    Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Опелка — Маррей: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей обыграть Опелку и выйти в финал в Сиднее?
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