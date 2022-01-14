Опелка
Опелка начал сезон на турнире в Мельбурне. В первом же матче американец проиграл соотечественнику Максиму Кресси, который в итоге добрался до финала. Соперник взял два сета на тай-брейке.
В Сиднее Райли тоже стартовал сразу со второго раунда. На этот раз он уверенно обыграл австралийца Джордана Томпсона, который так и не понял, как противостоять пушечной подаче американского гиганта.
В четвертьфинале Опелке снова для победы хватило двух сетов. 25-я ракетка мира обыграл соотечественника Брэндона Накашиму.
Маррей
Маррей тем временем вышел в полуфинал на уровне ATP впервые с октября 2019 года, когда он взял титул в Антверпене. После этого были сложная операция по замене тазобедоенного сустава, долгий период восстановление и непростое возвращение на корт.
Но, похоже, Энди возвращается на тот уровень, когда он может бороться даже за трофеи.
Хотя начало сезона получилось неприятным. На турнире в Мельбурне бывшая первая ракетка мира сенсационно уступил аргентинцу Факундо Банису. Неприятное поражение, но самое главное, что британец быстро пришел в себя.
В Сиднее, где он в разное время пять раз доходил до финала, Маррей начал с победы над Виктором Дурасовичем, после чего выиграл в трех сетах у Николоза Басилашвили. Матч с грузином продолжался больше трех часов. Несмотря на это, Энди нашел в себе силы на встречу с Давидом Гоффеном. Маррей легко забрал первый сет, после чего бельгиец снялся из травмы колена.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Маррея, и на победу Опелки можно поставить за 1.91.
Энди придется непросто, прежде всего, на приеме. У Опелки, как известно, возможно, самая сильная подача в туре. А когда у американца еще и с точностью все в порядке, то остановить его действительно сложно.
Ставка — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.08.
Также можно рассмотреть ставку тотал сетов больше 2,5 за 2.43.