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    Барти начнет сезон с поражения?

    Барти — Гауфф. Прогноз (к. 2.72) и ставки на турнир в Аделаиде 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Барти — Гауфф
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    Эшли Барти
    Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Кори Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 5 января, начало — в 11:30 мск. Барти — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барти

    Барти завершила минувший сезон на первом месте в рейтинге WTA. Это был очень успешный год для австралийки, несмотря на то, что ей пришлось пропустить некоторые турниры из-за травм.

    Главным достижением Эшли стала победа на Уимблдоне. В финале она выиграла у Карлины Плишковой.

    Кроме того, Барти выиграла престижные турниры в Майами и Цинциннати.
    Если бы не травмы, Эшли наверняка добавила бы еще несколько титулов, в том числе турнирах «Большого шлема».

    Барти — всего лишь пятая теннисистка в истории, которой удалось провести 100 недель подряд на первой строчке рейтинга.

    Гауфф

    Гауфф начинает новый сезон в статусе 22-й ракетки мира, при этом уже успев ранее побывать в топ-20.

    Очевидно, что в этом году 17-летняя теннисистка попробует приблизиться к первой десятке. Уже сейчас ей это вполне по силам, несмотря на возраст.

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    В Аделаиде Гауфф стартовала с разгромной победы над норвежкой Ульрикке Эйкери, отдав сопернице лишь три гейма.

    Прогноз и ставка

    На Барти в этом матче можно поставить за 1.48, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.73.

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    Сложно сказать, в какой форме находится Барти после паузы, которая продолжалась почти четыре месяца. Австралийка ни разу не играла после поражения в третьем круге US Open.
    Гауфф же, в свою очередь, уже успела показать, что хорошо готова к началу сезона.

    В общем, рискнем — ставка на победу Гауфф за 2.73.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Гауфф выиграет хотя бы один сет за 1.72.

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    Барти — Гауфф: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на теннис. Барти начнет сезон с поражения?
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