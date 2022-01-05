Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Кори Гауфф во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 5 января, начало — в 11:30 мск. Барти — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти завершила минувший сезон на первом месте в рейтинге WTA. Это был очень успешный год для австралийки, несмотря на то, что ей пришлось пропустить некоторые турниры из-за травм.

Главным достижением Эшли стала победа на Уимблдоне. В финале она выиграла у Карлины Плишковой.

Кроме того, Барти выиграла престижные турниры в Майами и Цинциннати.

Если бы не травмы, Эшли наверняка добавила бы еще несколько титулов, в том числе турнирах «Большого шлема».

Барти — всего лишь пятая теннисистка в истории, которой удалось провести 100 недель подряд на первой строчке рейтинга.

Гауфф

Гауфф начинает новый сезон в статусе 22-й ракетки мира, при этом уже успев ранее побывать в топ-20.

Очевидно, что в этом году 17-летняя теннисистка попробует приблизиться к первой десятке. Уже сейчас ей это вполне по силам, несмотря на возраст.

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В Аделаиде Гауфф стартовала с разгромной победы над норвежкой Ульрикке Эйкери, отдав сопернице лишь три гейма.

Прогноз и ставка

На Барти в этом матче можно поставить за 1.48, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.73.

Сложно сказать, в какой форме находится Барти после паузы, которая продолжалась почти четыре месяца. Австралийка ни разу не играла после поражения в третьем круге US Open.

Гауфф же, в свою очередь, уже успела показать, что хорошо готова к началу сезона.

В общем, рискнем — ставка на победу Гауфф за 2.73.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Гауфф выиграет хотя бы один сет за 1.72.