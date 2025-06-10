Модрич снова сверкнул за сборную: Хорватия уничтожила Чехию

Игра началась с гремучей энергии хозяев: уже на второй минуте Крамарич элегантно выложил мяч на голову Будимиру — только чудом и отчаянной защитой Чехии счёт остался прежним. А через девять минут Хорватия уже праздновала гол: Модрич подал стандарт, Гвардиол точно пробил головой — но VAR увидел офсайд, и радость оказалась преждевременной.
Этот момент стал прологом к спектаклю, в котором Хорватия — не просто фаворит, а уверенный режиссёр.
Скромное начало, бурный финал тайма
Первая половина встречи долго оставалась без голов — и это казалось почти обманом. Давление хорватов нарастало, Модрич дирижировал полузащитой с привычной неторопливой гениальностью. Чехи отвечали фрагментами: Шик пробивал опасно, Соучек искал моменты, но по-настоящему угрожать воротам Ливаковича так и не начали.
На 42-й минуте затишье было нарушено: Гвардиол выиграл верховую борьбу, скинул мяч, а Крамарич оказался в нужное время в нужном месте — 1:0, и второй результативный матч подряд для нападающего «Хоффенхайма». Хорваты ушли на перерыв с лёгким чувством реванша — за VAR, за невезение, за недавние колебания.
Чешское «но» и хорватская буря
Однако Чехия не была готова сдаваться. Начало второго тайма ознаменовалось коротким, но мощным всплеском: Соучек выиграл верх после подачи с углового — 1:1 на 58-й. Похоже было на интригу. Но не в этот вечер.
Через две минуты Будимир заставил защитника сфолить в штрафной, и Модрич хладнокровно реализовал пенальти — 2:1. 39 лет, свободный агент, а играет с всё тем же голодом, как за «Тоттенхэм» в молодости.
Затем пошёл шквал. На 68-й минуте Перишич завершил образцовую хорватскую комбинацию — 3:1. На 72-й Будимир получил право на ещё один пенальти после игры рукой Голеша — и точно пробил в угол, 4:1. Спустя три минуты всё завершилось тем, чем и должно было: Модрич нашёл передачей Крамаричa, и тот оформил дубль — 5:1.
Модрич готов к последнему танцу
Эта победа стала не только ярким футбольным утверждением, но и персональным манифестом Модричa. Он покидает «Реал», и, возможно, выбирает последнюю остановку своей блистательной карьеры — «Милан»? МЛС? Сам он отмалчивается. «Сейчас я сосредоточен на сборной», — говорит он. И это видно.
На поле он был не просто хорош — он был центральным механизмом всей хорватской машины. Пенальти, голевая передача, контроль темпа. А на 80-й минуте он уступил место — в буквальном и символическом смысле: дебютировал 17-летний Лука Вушкович, защитник «Тоттенхэма» и, возможно, наследник нового поколения.
Пять мячей в ворота главного соперника в группе L — это настоящее заявление. Златко Далич продолжает мотивировать команду, которая готова играть до конца с кем-угодно. Три очка от Чехии, при игре в запасе — и уже Хорватия выглядит очевидным фаворитом на первую строчку в группе.
У чехов ещё будет шанс реабилитироваться, но вечером 9 июня они просто попали под каток. А Хорватия — снова выглядит грозно.