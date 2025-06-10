Модрич снова сверкнул за сборную: Хорватия уничтожила Чехию

Пять голов, два пенальти, один Лука Модрич и множество посланий остальному футбольному миру — Хорватия устроила настоящий ураган в Осиеке, уничтожив лидеров группы чехов со счётом 5:1 и вновь заявив о себе как о серьёзной силе в отборе на чемпионат мира–2026.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Хорватия — Чехия 5:1 Голы: 1:0 Андрей Крамарич (42'), 1:1 Tomas Soucek (58'), 2:1 Лука Модрич (пенальти) (62'), 3:1 Иван Перишич (68'), 4:1 Анте Будимир (72'), 5:1 Андрей Крамарич (75') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йосип Шутало, Дуйе Чалета-Цар (Лука Вушкович, 87'), Йошко Гвардиол, Иван Перишич (Марко Пашалич, 87'), Лука Модрич (Никола Моро, 80'), Марио Пашалич, Андрей Крамарич (Кристиян Якич, 80'), Анте Будимир (Франьо Иванович, 76'), Petar Sucic Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфаль, Ярослав Зелены, Ладислав Крейчи, Томаш Голеш, Павел Шульц, Лукаш Провод (Давид Доудера, 88'), Михал Садилек (Алекс Краль, 77'), Вацлав Черны (Васил Кушей, 66'), Патрик Шик (Томаш Хоры, 77'), Tomas Soucek Предупреждения: Владимир Цоуфаль (66'), Томаш Голеш (71')

Игра началась с гремучей энергии хозяев: уже на второй минуте Крамарич элегантно выложил мяч на голову Будимиру — только чудом и отчаянной защитой Чехии счёт остался прежним. А через девять минут Хорватия уже праздновала гол: Модрич подал стандарт, Гвардиол точно пробил головой — но VAR увидел офсайд, и радость оказалась преждевременной.

Этот момент стал прологом к спектаклю, в котором Хорватия — не просто фаворит, а уверенный режиссёр.

Скромное начало, бурный финал тайма

Первая половина встречи долго оставалась без голов — и это казалось почти обманом. Давление хорватов нарастало, Модрич дирижировал полузащитой с привычной неторопливой гениальностью. Чехи отвечали фрагментами: Шик пробивал опасно, Соучек искал моменты, но по-настоящему угрожать воротам Ливаковича так и не начали.

На 42-й минуте затишье было нарушено: Гвардиол выиграл верховую борьбу, скинул мяч, а Крамарич оказался в нужное время в нужном месте — 1:0, и второй результативный матч подряд для нападающего «Хоффенхайма». Хорваты ушли на перерыв с лёгким чувством реванша — за VAR, за невезение, за недавние колебания.

Хорватия — Чехия globallookpress.com

Чешское «но» и хорватская буря

Однако Чехия не была готова сдаваться. Начало второго тайма ознаменовалось коротким, но мощным всплеском: Соучек выиграл верх после подачи с углового — 1:1 на 58-й. Похоже было на интригу. Но не в этот вечер.

Игроки сборной Чехии празднуют гол globallookpress.com

Через две минуты Будимир заставил защитника сфолить в штрафной, и Модрич хладнокровно реализовал пенальти — 2:1. 39 лет, свободный агент, а играет с всё тем же голодом, как за «Тоттенхэм» в молодости.

Пенальти Модрича globallookpress.com

Затем пошёл шквал. На 68-й минуте Перишич завершил образцовую хорватскую комбинацию — 3:1. На 72-й Будимир получил право на ещё один пенальти после игры рукой Голеша — и точно пробил в угол, 4:1. Спустя три минуты всё завершилось тем, чем и должно было: Модрич нашёл передачей Крамаричa, и тот оформил дубль — 5:1.

Хорватия — Чехия globallookpress.com

Модрич готов к последнему танцу

Эта победа стала не только ярким футбольным утверждением, но и персональным манифестом Модричa. Он покидает «Реал», и, возможно, выбирает последнюю остановку своей блистательной карьеры — «Милан»? МЛС? Сам он отмалчивается. «Сейчас я сосредоточен на сборной», — говорит он. И это видно.

На поле он был не просто хорош — он был центральным механизмом всей хорватской машины. Пенальти, голевая передача, контроль темпа. А на 80-й минуте он уступил место — в буквальном и символическом смысле: дебютировал 17-летний Лука Вушкович, защитник «Тоттенхэма» и, возможно, наследник нового поколения.

Хорватия — Чехия globallookpress.com

Пять мячей в ворота главного соперника в группе L — это настоящее заявление. Златко Далич продолжает мотивировать команду, которая готова играть до конца с кем-угодно. Три очка от Чехии, при игре в запасе — и уже Хорватия выглядит очевидным фаворитом на первую строчку в группе.

У чехов ещё будет шанс реабилитироваться, но вечером 9 июня они просто попали под каток. А Хорватия — снова выглядит грозно.