Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против эстонки Анетт Контавейт в финале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 18 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 04:30 мск. Мугуруса — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мугуруса

Мугуруса не очень уверенно провела первые два матча, но потом стала играть значительно лучше.

В заключительном матче группового этапа Гарбин выиграла как раз у Анетт Контавейт.

Тут, конечно, надо учитывать, что эстонская теннисистка к тому моменту уже обеспечила себе место в полуфинале, из-за чего действовала менее агрессивно, но теннис Мугурусы все равно оставил очень хорошее впечатление.

А в полуфинале бывшая первая ракетка мира одержала уверенную победу над Паулой Бадосой. И это был один из тех случаев, когда Гарбин почти безупречно проводила геймы на своей подаче. У Бадосы было несколько брейк-пойнтов, но ни один из них она так и не реализовала.

Благодаря выходу в финал Итогового турнира Мугуруса завершит сезон в топ-3.

Контавейт

Выход Контавейт в финал, безусловно, можно назвать главной сенсацией заключительной части сезона.

Результаты эстонской теннисистки в этом году действительно впечатляют. Для нее это будет третий финал подряд и седьмой (!) в сезоне.

Все прогнозы на теннис

В полуфинале итогового турнира Анетт одержала победу над Марией Саккари. Начало матча было простым, Контавейт взяла первый сет 6:1, но после этого плохо провела вторую партию. Но самое главное, что в решающей она снова была лучше соперницы.

В случае победы в финале Контавейт поднимется в рейтинге на шестое место.

Прогноз и ставка

На Мугурусу в этом матче можно поставить за 2.41, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.70.

С одной стороны, Гарбин только что обыграла Анетт на групповом этапе, а потом провела классный матч против Бадосы в полуфинале. Поэтому ставить против испанки не совсем логично.

Но, с другой стороны, Мугурусе редко удается играть на таком уровне в течение всей недели.

В общем, каждая из теннисисток точно возьмет по сету, но в чью пользу завершится финал — сложно сказать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.42.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал двойных ошибок больше 5,5 за 1.82.