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    Сможет ли Контавейт обыграть Мугурусу в финале Итогового турнира?

    Мугуруса — Контавейт. Прогноз (к. 2.42) и ставки на финал Итогового турнира WTA 18 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Мугуруса — Контавейт
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    Гарбин Мугуруса и Анетт Контавейт
    Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против эстонки Анетт Контавейт в финале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 18 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 04:30 мск. Мугуруса — Контавейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мугуруса

    Мугуруса не очень уверенно провела первые два матча, но потом стала играть значительно лучше.

    В заключительном матче группового этапа Гарбин выиграла как раз у Анетт Контавейт.

    Тут, конечно, надо учитывать, что эстонская теннисистка к тому моменту уже обеспечила себе место в полуфинале, из-за чего действовала менее агрессивно, но теннис Мугурусы все равно оставил очень хорошее впечатление.

    А в полуфинале бывшая первая ракетка мира одержала уверенную победу над Паулой Бадосой. И это был один из тех случаев, когда Гарбин почти безупречно проводила геймы на своей подаче. У Бадосы было несколько брейк-пойнтов, но ни один из них она так и не реализовала.

    Благодаря выходу в финал Итогового турнира Мугуруса завершит сезон в топ-3.

    Контавейт

    Выход Контавейт в финал, безусловно, можно назвать главной сенсацией заключительной части сезона.

    Результаты эстонской теннисистки в этом году действительно впечатляют. Для нее это будет третий финал подряд и седьмой (!) в сезоне.

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    В полуфинале итогового турнира Анетт одержала победу над Марией Саккари. Начало матча было простым, Контавейт взяла первый сет 6:1, но после этого плохо провела вторую партию. Но самое главное, что в решающей она снова была лучше соперницы.

    В случае победы в финале Контавейт поднимется в рейтинге на шестое место.

    Прогноз и ставка

    На Мугурусу в этом матче можно поставить за 2.41, победу Контавейт букмекеры предлагают за 1.70.

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    С одной стороны, Гарбин только что обыграла Анетт на групповом этапе, а потом провела классный матч против Бадосы в полуфинале. Поэтому ставить против испанки не совсем логично.

    Но, с другой стороны, Мугурусе редко удается играть на таком уровне в течение всей недели.

    В общем, каждая из теннисисток точно возьмет по сету, но в чью пользу завершится финал — сложно сказать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.42.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал двойных ошибок больше 5,5 за 1.82.

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    Мугуруса — Контавейт: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Контавейт обыграть Мугурусу в финале Итогового турнира?
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