Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против соотечественницы Паулы Бадосы в полуфинале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 16 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Бадоса — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Бадоса сильно удивила всех на групповом этапе. Испанская теннисистка обеспечила себе место в полуфинале еще после второго матча.

В стартовой игре Паула разгромила Арину Соболенко. Начало встречи было непростым, белорусская теннисистка вела с брейком, но потом Бадоса выиграла 10 геймов подряд.

В следующем матче 24-летняя теннисистка одержала победу над Марией Саккари. Здесь со стороны соперницы было куда больше сопротивления, но про везение не может быть и речи. Бадоса провела еще один классный матч.

В третьем туре Паула уступила Иге Швентек, но к этому моменту она уже знала, что сыграет в полуфинале.

Мугуруса

Мугуруса начала Итоговый турнир с поражения от Каролины Плишковой. Впрочем, это один из тех случаев, когда Гарбин проиграла, но при этом показала достойный теннис.

Свою первую победу в Гвадалахаре Мугуруса одержала в матче против Барборы Крейчиковой. Испанка провалила первый сет, но в дальнейшем играла без сбоев.

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А матч против Анетт Контавейт бывшая первая ракетка мира и вовсе провела идеально, выиграв в двух сетах. И это очень ценная победа, учитывая то, что у соперницы перед этим была невероятная серия без поражений.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.71, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 2.39.

Мощнейшие матчи Бадосы против Соболенко и Саккари говорят о том, что Мугурусе будет очень сложно удивить соотечественницу.

Паула, в свою очередь, может стать серьезной проблемой для Гарбин, которая в последнее время играет очень неуверенно.

Ставка — победа Бадосы в двух сетах за 2.52.