Белоруска Арина Соболенко сыграет против Иги Швентек из Польши в рамках группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в эти дни в Гвадалахаре (Мексика). Соболенко — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

«Зачем (в оригинале было другое слово) я вообще здесь», — сказала Соболенко своему тренеру по ходу первого матча на Итоговом турнире. Дело в том, что Арина с треском проиграла Пауле Бадосе.

Проигрывать все-таки можно по-разному, но Соболенко просто капитулировала. Хотя начиналось все очень даже неплохо, белорусская теннисистка вела в первом сете 4:2, но потом проиграла 10 геймов (!) подряд.

Игра Арины превратилась непонятно во что после двух-трех неприятных ошибок. Психологически она точно была не готова к матчу против Бадосы. И теперь просто интересно, как Соболенко отреагирует, удастся ли ей продолжить борьбу за выход в полуфинал.

Швентек

Швентек тоже проиграла первый матч. Встреча с Марией Саккари подтвердила, что польская теннисистка испытывает серьезные психологические проблемы.

В конце встречи, уже перед матчболом Саккари, Ига получила предупреждение за затяжку времени. Швентек в этот момент плакала, понимая, что она вряд ли сможет отыграться.

И это, к сожалению, уже не первый случай в текущем сезоне, когда 20-летняя теннисистка не смогла сдержать слез во время игры.

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Совсем не удивительно, что в таком состоянии Швентек показала посредственный теннис в матче против Саккари.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.86, победу Швентек букмекеры предлагают за 2.15.

Арина тоже не может похвастаться стальными нервами, но есть подозрение, что у Иги в этом плане все гораздо хуже. Любая ошибка на корте тут же превращается для Швентек в настоящую катастрофу.

Ставка — победа Соболенко за 1.86.

Хотя надо признать, что в плане исхода игра максимально непредсказуемая. Сложно сказать, в каком психологическом состоянии соперницы выйдут на корт.