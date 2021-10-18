Россиянка Людмила Самсонова сыграет против австралийки Айлы Томлянович в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 18 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Томлянович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Самсонова

Самсонова попала в основную сетку Кубка Кремля после того, как стало известно, что на турнире не сможет выступить бельгийка Элиз Мертенс.

В середине сентября Людмила добралась до полуфинала в Люксембурге. В финале россиянку не пустила Елена Остапенко. Перед этим же ей удалось разгромить швейцарку Белинду Бенчич.

Благодаря этому выступлению Самсонова поднялась в рейтинге WTA на 42-е место. На данный момент это ее наивысшая позиция в карьере.

На Открытом чемпионате США у Самсоновой тоже был шанс показать себя, но во втором круге она неожиданно проиграла бельгийке Гретт Миннен.

Томлянович

Тем временем Томлянович показала очень приличный результат на престижном турнире в Индиан-Уэллсе. Австралийка дошла до четвертого круга. Во втором раунде ей удалось обыграть испанку Гарбин Мугурусу.

В четвертьфинал Айлу не пустила немка Анжелика Кербер. Томлянович взяла лишь пять геймов, но матч на самом деле получился очень напряженным, просто сопернице заметно больше везло.

На US Open Томлянович тоже выступила вполне достойно. Третий круг в Нью-Йорке сложно назвать плохим результатом.

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За последние четыре с половиной месяца Томлянович не смогла преодолеть первый круг только на двух турнирах.

Прогноз и ставка

На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.28.

Людмилу ждет сложный матч. Томлянович на удивление хорошо играет в этом сезоне. Россиянке же пока не хватает стабильности. Поэтому от ставки на ее победу лучше воздержаться.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 4.60. В матчах с участием Самсоновой судьба сета нередко решается на тай-брейке.