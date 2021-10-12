Британец Энди Маррей сыграет против немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:00 мск. Маррей — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Как бы ни завершился предстоящий матч, Маррей все равно может быть доволен собой. Энди в очередной раз доказал, что по-прежнему готов на равных играть с лучшими.

Во втором круге бывшая первая ракетка мира одержал волевую победу над Карлосом Алькарасом. Это невероятно важный результат для Маррея, в первую очередь, в плане психологии и на фоне разговоров о том, что ему пора завершать карьеру после сложнейшей операции по замене тазабедренного сустава.

И конечно же, очень важно, что в матче против 18-летнего Алькараса, который стал главным открытием US Open, Маррей отлично провел именно второй и третий сет. Это говорит о том, что с физической формой у него действительно все в порядке.

Зверев

Зверев тем временем проводит первый турнир после Открытого чемпионата США, где он проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу. Потом была еще встреча с Джоном Изнером на Кубке Лэйвера, но это все-таки выставочный турнир.

В стартовом матче в Индиан-Уэллсе Александр одержал победу над Дженсоном Бруксби. Как ни странно, но немцу потребовалось три сета. Во второй партии он уступил американцу со счетом 3:6.

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Перед US Open Зверев, как известно, выиграл золотую медаль на олимпийском турнире в Токио и стал победителем «Мастерса» в Цинциннати, где обыграл в том числе Стефаноса Циципаса и Андрея Рублева.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 4.25, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.24.

Маррей — последний игрок Большой четверки, у которого Зверев пока не выиграл ни одного матча. И скорее всего, немец восполнит этот пробел.

Ставка — победа Зверева в двух сетах за 1.75.

Маррею будет сложно, прежде всего, на подаче Зверева, тут у него почти нет шансов.