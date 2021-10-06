Вондроушова
Вондроушова на прошлой неделе вполне могла побороться за титул в Чикаго, но перед встречей с Гарбин Мугурусой ей пришлось сняться из-за пищевого отравления.
Перед этим же чешская теннисистка обыграла Айлу Томлянович, Анастасию Павлюченкову, Жиль Тайкманн и Даниэль Коллинс. Солидная серия побед.
На турнире в Люксембурге Маркета тоже вышла в полуфинал. В 1/4 финала финалистка олимпийского турнира выиграла в двух сетах у бельгийки Элизы Мертенс.
На Открытом чемпионате США Вондроушова во втором круге неожиданно проиграла Дарье Касаткиной.
Голубич
Голубич в начале июля сенсационно дошла до четвертьфинала на Уимблдоне. И судя по всему, швейцарка до сих пор приходит в себя после такого успеха.
С тех пор она выиграла лишь два матча. Виктория преодолела стартовый раунд только на олимпийском турнире в Токио и в Чикаго.
В своем предыдущем матче она уступила Аманде Анисимой, а перед этим было поражение от Бьянки Андрееску на US Open.
И все же стоит отметить, что порой Голубич здорово играет на харде. В начале сезона она дошла до финала в Лионе и Монтеррее.
Прогноз и ставка
На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Голубич букмекеры предлагают за 3.70.
Голубич способна удивлять, в этом нет никаких сомнений, но в предстоящем матче у нее не очень много шансов на победу. Вондроушова чересчур сложная соперница даже для теннисисток из топ-10, не говоря уже про девушек, которые стоят в рейтинге за пределами первой 20-ки.
Ставка — победа Вондроушовой в двух сетах за 1.72.