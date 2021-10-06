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    Сможет ли Голубич удивить Вондроушову?

    Вондроушова — Голубич. Прогноз (к. 1.72) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 6 октября 2021 года

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    Маркета Вондроушова
    Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сыграет против швейцарки Виктории Голубич в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:00 мск. Вондроушова — Голубич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вондроушова

    Вондроушова на прошлой неделе вполне могла побороться за титул в Чикаго, но перед встречей с Гарбин Мугурусой ей пришлось сняться из-за пищевого отравления.

    Перед этим же чешская теннисистка обыграла Айлу Томлянович, Анастасию Павлюченкову, Жиль Тайкманн и Даниэль Коллинс. Солидная серия побед.

    На турнире в Люксембурге Маркета тоже вышла в полуфинал. В 1/4 финала финалистка олимпийского турнира выиграла в двух сетах у бельгийки Элизы Мертенс.

    На Открытом чемпионате США Вондроушова во втором круге неожиданно проиграла Дарье Касаткиной.

    Голубич

    Голубич в начале июля сенсационно дошла до четвертьфинала на Уимблдоне. И судя по всему, швейцарка до сих пор приходит в себя после такого успеха.

    С тех пор она выиграла лишь два матча. Виктория преодолела стартовый раунд только на олимпийском турнире в Токио и в Чикаго.

    В своем предыдущем матче она уступила Аманде Анисимой, а перед этим было поражение от Бьянки Андрееску на US Open.

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    И все же стоит отметить, что порой Голубич здорово играет на харде. В начале сезона она дошла до финала в Лионе и Монтеррее.

    Прогноз и ставка

    На Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Голубич букмекеры предлагают за 3.70.

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    Голубич способна удивлять, в этом нет никаких сомнений, но в предстоящем матче у нее не очень много шансов на победу. Вондроушова чересчур сложная соперница даже для теннисисток из топ-10, не говоря уже про девушек, которые стоят в рейтинге за пределами первой 20-ки.

    Ставка — победа Вондроушовой в двух сетах за 1.72.

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    Вондроушова — Голубич: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 06.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Голубич удивить Вондроушову?
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