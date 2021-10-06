Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против немки Андреа Петкович в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллесе. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:00 мск. Петкович — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Петкович

Петкович в этом году свои лучшие результаты показала на грунте. В начале августа она выиграла турнир в румынском Клуже, а незадолго до этого дошла до полуфинала в Белграде.

Кроме того, Андреа пробилась в финал в Гамбурге. В решающем матче 34-летняя теннисистка уступила Габриэле Рузе.

На трех недавних турнирах Петкович выиграла по одному матчу. 74-я ракетка мира прошла первый круг на харде в Цинциннати, US Open и Чикаго.

Также интересно, что Петкович последний раз не смогла преодолеть стартовый раунд в середине июня на турнире в Берлине. Там ее сразу же обыграла Виктория Азаренко.

Путинцева

Тем временем Путинцева на прошлой неделе дошла до финала на турнире в Нур-Султане. В решающем матче она уступила Алисон ван Эйтванк, несмотря на то, что первый сет взял со счетом 6:1.

Кроме того, в прошлом месяцев у Путинцевой был полуфинал в словенском Портороже и выход во второй раунд в чешской Остраве, где она не смогла остановить Игу Швентек.

Единственным разочарованием последних месяцев можно считать разве что поражение в первом круге US Open. В Нью-Йорке Юлия уступила Кайер Канепи.

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В целом же, Путинцева демонстрирует неплохие результаты во второй половине сезона. Можно также вспомнить, что в середине июля она выиграла титул в Будапеште.

Прогноз и ставка

На Петкович в этом матче можно поставить за 2.65, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.49.

У Петкович и Путинцевой непростая история противостояния, которая началась еще в 2013 году. После пяти матчей счет 3-2 в пользу немки.

И честно говоря, большой уверенности в том, что теннисистка из Казахстана сравняет счет, нет.

Но при этом вполне вероятно, что теннисисткам понадобится дополнительный сет. Так, например, было в их матче в Гамбурге в этом году. Тогда выиграла Петкович.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.