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    Сможет ли Путинцева взять реванш у Петкович?

    Петкович — Путинцева. Прогноз (к. 2.44) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 6 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Петкович — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против немки Андреа Петкович в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллесе. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:00 мск. Петкович — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Петкович

    Петкович в этом году свои лучшие результаты показала на грунте. В начале августа она выиграла турнир в румынском Клуже, а незадолго до этого дошла до полуфинала в Белграде.

    Кроме того, Андреа пробилась в финал в Гамбурге. В решающем матче 34-летняя теннисистка уступила Габриэле Рузе.

    На трех недавних турнирах Петкович выиграла по одному матчу. 74-я ракетка мира прошла первый круг на харде в Цинциннати, US Open и Чикаго.

    Также интересно, что Петкович последний раз не смогла преодолеть стартовый раунд в середине июня на турнире в Берлине. Там ее сразу же обыграла Виктория Азаренко.

    Путинцева

    Тем временем Путинцева на прошлой неделе дошла до финала на турнире в Нур-Султане. В решающем матче она уступила Алисон ван Эйтванк, несмотря на то, что первый сет взял со счетом 6:1.

    Кроме того, в прошлом месяцев у Путинцевой был полуфинал в словенском Портороже и выход во второй раунд в чешской Остраве, где она не смогла остановить Игу Швентек.

    Единственным разочарованием последних месяцев можно считать разве что поражение в первом круге US Open. В Нью-Йорке Юлия уступила Кайер Канепи.

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    В целом же, Путинцева демонстрирует неплохие результаты во второй половине сезона. Можно также вспомнить, что в середине июля она выиграла титул в Будапеште.

    Прогноз и ставка

    На Петкович в этом матче можно поставить за 2.65, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.49.

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    У Петкович и Путинцевой непростая история противостояния, которая началась еще в 2013 году. После пяти матчей счет 3-2 в пользу немки.

    И честно говоря, большой уверенности в том, что теннисистка из Казахстана сравняет счет, нет.

    Но при этом вполне вероятно, что теннисисткам понадобится дополнительный сет. Так, например, было в их матче в Гамбурге в этом году. Тогда выиграла Петкович.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.44.

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    Петкович — Путинцева: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 06.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Путинцева взять реванш у Петкович?
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