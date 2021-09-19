Американка Алисон Риск сыграет против итальянки Ясмин Паолини в финале турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 16:00 мск. Риск — Паолини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Риск

Риск почти не играла в первой половине сезона. До июня американка выступила только на трех турнирах, на которых при этом не выиграла ни одного матча.

Летом Алисон тоже не впечатляла. Дальше второго круга она не проходила. На US Open 38-я ракетка мира уступила в первом раунде Анастасии Павлюченковой.

В Портороже Риск до сих пор проиграла лишь один сет. Во втором круге ей потребовалось три партии для победы над Викторией Кузмовой.

С остальными было намного проще. В четвертьфинале Риск разгромила Кристину Младенович, а в полуфинале — Кайю Юван.

Паолини

Для Паолини это второй финал в текущем сезоне. В начале июня итальянка выиграла турнир в хорватском Боле.

В субботу Ясмин одержала волевую победу над Юлией Путинцевой. Первый сет завершился со счетом 6:1 в пользу соперницы, но Паолини в итоге сделала камбэк.

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И это, в принципе, не стало большим сюрпризом. Ранее на этой неделе она остановила Даяну Ястремскую, Анну Калинскую и Сорану Кырстю.

Прогноз и ставка

На Риск в этом матче можно поставить за 1.59, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.49.

Итальянка здорово проводит турнир, то же самое можно сказать и про американскую теннисистку.

Но есть ощущение, что Паолини поймара кураж и в Портороже ее уже никто не остановит.

Ставка — победа Паолини за 2.49.