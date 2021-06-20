Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Онс Жабер из Туниса в финале турнира в Бирмингеме (Англия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 15:30 мск. Касаткина — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина третий раз в сезоне вышла в финал. Ранее она взяла титулы в Мельбурне и Санкт-Петербурге. Кроме того, это будет ее первый за четыре года финал не на харде.

В Бирмингеме Дарья стартовала с волевой победы над Полоной Херцог. Во втором раунде она уверенно обыграла украинку Марту Костюк, взяв небольшой реванш за поражения на US Open и в Стамбуле.

В четвертьфинале был нервный матч с Терезой Мартинцовой. Касаткина спокойно взяла первый сет, но потом соперница отыгралась. Как ни странно, но в решающей партии россиянка не отдала ни одного гейма.

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А в полуфинале Касаткина спокойно выиграла у американки Коко Вандевей — 6:2, 6:4.

Жабер

Жабер отлично провела грунтовую часть сезона, но смена покрытия, по всей видимости, не стала для нее проблемой.

В первом круге Онс легко выиграла у Кэти Макналли. Дальше был не самый просто матч против Лейлы Фернандес. В третьем сете теннисистка из Туниса дожала соперницу только на тай-брейке.

Самой же простой стала встреча с россиянкой Анастасией Потаповой в четвертьфинале — 6:4, 6:0. Тут все предельно ясно.

Ничего сложного, впрочем, не было и в полуфинальном матче с Хизер Уотсон — 6:3, 6:3.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 2.24, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.71.

Ранее Дарья выиграла оба матча против Онс, но было это довольно давно, поэтому лучше смотреть на текущую ситуацию.

И надо признать, что определиться со ставкой на исход довольно проблематично. А тем более в случае с Касаткиной, которая, как правило, максимально непредсказуема.

Поэтому остановимся на варианте со ставкой на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.91.

И как ни странно, можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.78. Это финал, девушки будут стараться как можно внимательнее играть на своей подаче.