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    Сможет ли Касаткина взять третий титул в сезоне?

    Касаткина — Жабер. Прогноз (к. 1.91) и ставки на финал турнира в Бирмингеме 20 июня 2021 года

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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Онс Жабер из Туниса в финале турнира в Бирмингеме (Англия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 15:30 мск. Касаткина — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина третий раз в сезоне вышла в финал. Ранее она взяла титулы в Мельбурне и Санкт-Петербурге. Кроме того, это будет ее первый за четыре года финал не на харде.

    В Бирмингеме Дарья стартовала с волевой победы над Полоной Херцог. Во втором раунде она уверенно обыграла украинку Марту Костюк, взяв небольшой реванш за поражения на US Open и в Стамбуле.

    В четвертьфинале был нервный матч с Терезой Мартинцовой. Касаткина спокойно взяла первый сет, но потом соперница отыгралась. Как ни странно, но в решающей партии россиянка не отдала ни одного гейма.

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    А в полуфинале Касаткина спокойно выиграла у американки Коко Вандевей — 6:2, 6:4.

    Жабер

    Жабер отлично провела грунтовую часть сезона, но смена покрытия, по всей видимости, не стала для нее проблемой.

    В первом круге Онс легко выиграла у Кэти Макналли. Дальше был не самый просто матч против Лейлы Фернандес. В третьем сете теннисистка из Туниса дожала соперницу только на тай-брейке.

    Самой же простой стала встреча с россиянкой Анастасией Потаповой в четвертьфинале — 6:4, 6:0. Тут все предельно ясно.

    Ничего сложного, впрочем, не было и в полуфинальном матче с Хизер Уотсон — 6:3, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 2.24, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.71.

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    Ранее Дарья выиграла оба матча против Онс, но было это довольно давно, поэтому лучше смотреть на текущую ситуацию.

    И надо признать, что определиться со ставкой на исход довольно проблематично. А тем более в случае с Касаткиной, которая, как правило, максимально непредсказуема.

    Поэтому остановимся на варианте со ставкой на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.91.

    И как ни странно, можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.78. Это финал, девушки будут стараться как можно внимательнее играть на своей подаче.

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