Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов встретятся в первом круге на турнире в Галле (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 14:00 мск. Хачанов — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов приехал в Галле после не самого успешного выступления на «Ролан Гаррос». Россиянин легко прошел первый раунд, но уже в следующем матче уступил японцу Кею Нисикори. Правда, стоит отметить, что все решилось только в пятом сете.

Перед этим же у Карена был ряд не очень удачных турниров, на которых он вылетал уже после стартового матча. Исключением стал лишь турнир в Лионе, где он дошел до полуфинала.

Но, возможно, травяная часть будет для Хачанова более успешной. Например, ранее у него были довольно неплохие результаты в Галле. В 2017 году он дошел здесь до полуфинала, а потом дважды подряд добирался до четвертьфинала.

Кроме того, в сезоне-2018 Хачанов дошел до четвертого раунда на Уимблдоне.

Рублев

Тем временем Рублев второй раз сыграет в основной сетке турнира в Галле. До этого он только в одном из трех случаев сумел пройти квалификацию.

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После очень мощного начала сезона не так давно у Андрея случился небольшой спад. Сначала он не очень удачно выступил на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а потом проиграл в первом круге «Ролан Гаррос». В Париже его остановил Ян-Леннард Штруфф.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.92, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.

Интересно, что единственный раз, когда Рублев выступал в основе турнира в Галле, в четвертьфинале его обыграл как раз Хачанов. Тогда парни провели три очень напряженных сета.

Скорее всего, сейчас им тоже не хватит двух партий. Оба в последнее время играют не очень стабильно, поэтому сценарий, при котором все решится только в третьем сете, очень даже вероятен.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.